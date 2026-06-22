BAE, Irak üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya uzanan yeni lojistik hat kurdu

BAE'nin Abu Dabi Limanları Grubu'ndan (AD Ports Group) yapılan açıklamaya göre, Halife Limanı ile Umm Kasr Limanı arasında entegre lojistik hizmetleri devreye alındı.

Açıklamada, yüklerin depolanması ve taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla Halife ve Umm Kasr limanlarında gerekli tüm lojistik altyapının hazırlandığı belirtilerek, bunun ticaret akışlarının daha kesintisiz işlemesine ve uzun vadede iş süreçlerinin dayanıklılığının artırılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Irak'ın kara ulaşım ağı üzerinden Türkiye ve Suriye sınırlarına uzanan güzergahlara bağlantısı bulunan Umm Kasr Limanı'nın, Körfez ülkelerinden gelen yüklerin kara ve demir yolu taşımacılığıyla Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılmasında doğal bir geçiş noktası konumunda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bağlantının grubun "bölgesel entegrasyonu güçlendirme ve mevcut ticaret hatlarını destekleme" taahhüdünün bir parçası olduğu vurgulandı.

Yeni hizmetlerin, Halife Limanı ile Umm Kasr Limanı arasında gerçekleştirilecek haftalık seferlerle konteyner ve yük taşımacılığına yönelik artan talebi karşılamayı amaçladığı belirtildi.

Bu lojistik ağın ayrıca Lübnan, Suriye ve Ürdün ile BAE ve diğer Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki ticari hareketliliği destekleyeceği, bölgenin lojistik bağlantı ağını Türkiye ve Avrupa pazarlarını da kapsayacak şekilde genişleteceği ifade edildi.

Öte yandan, Abu Dabi Limanları Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Muhammed Cuma eş-Şamasi, açıklamasında, söz konusu hizmetlerin genişletilmiş ticaret koridorları ve bağlantı kanalları aracılığıyla iş dünyasına stratejik bir geçiş kapısı sunduğunu belirtti.

Şamasi, bu adımın grubun erişilebilirliği artıran, yeni ticaret koridorları açan ve bölgedeki şirketlerle uluslararası firmalara daha geniş fırsatlar sunan ileriye dönük vizyonunu yansıttığını kaydetti.

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