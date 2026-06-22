Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi BAE, Irak üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya uzanan yeni lojistik hat kurdu

BAE, Irak üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya uzanan yeni lojistik hat kurdu

Yayınlanma Tarihi: 22.06.2026 09:04

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Halife Limanı ile Irak'ın Umm Kasr Limanı arasında entegre lojistik hizmetleri başlatıldığı, böylece Körfez bölgesini Türkiye ve Avrupa pazarlarına bağlayacak yeni bir ticaret koridorunun oluşturulduğu duyuruldu.

BAE, Irak üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya uzanan yeni lojistik hat kurdu

BAE'nin Abu Dabi Limanları Grubu'ndan (AD Ports Group) yapılan açıklamaya göre, Halife Limanı ile Umm Kasr Limanı arasında entegre lojistik hizmetleri devreye alındı.

Açıklamada, yüklerin depolanması ve taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla Halife ve Umm Kasr limanlarında gerekli tüm lojistik altyapının hazırlandığı belirtilerek, bunun ticaret akışlarının daha kesintisiz işlemesine ve uzun vadede iş süreçlerinin dayanıklılığının artırılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Irak'ın kara ulaşım ağı üzerinden Türkiye ve Suriye sınırlarına uzanan güzergahlara bağlantısı bulunan Umm Kasr Limanı'nın, Körfez ülkelerinden gelen yüklerin kara ve demir yolu taşımacılığıyla Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılmasında doğal bir geçiş noktası konumunda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bağlantının grubun "bölgesel entegrasyonu güçlendirme ve mevcut ticaret hatlarını destekleme" taahhüdünün bir parçası olduğu vurgulandı.

Yeni hizmetlerin, Halife Limanı ile Umm Kasr Limanı arasında gerçekleştirilecek haftalık seferlerle konteyner ve yük taşımacılığına yönelik artan talebi karşılamayı amaçladığı belirtildi.

Bu lojistik ağın ayrıca Lübnan, Suriye ve Ürdün ile BAE ve diğer Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki ticari hareketliliği destekleyeceği, bölgenin lojistik bağlantı ağını Türkiye ve Avrupa pazarlarını da kapsayacak şekilde genişleteceği ifade edildi.

Öte yandan, Abu Dabi Limanları Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Muhammed Cuma eş-Şamasi, açıklamasında, söz konusu hizmetlerin genişletilmiş ticaret koridorları ve bağlantı kanalları aracılığıyla iş dünyasına stratejik bir geçiş kapısı sunduğunu belirtti.

Şamasi, bu adımın grubun erişilebilirliği artıran, yeni ticaret koridorları açan ve bölgedeki şirketlerle uluslararası firmalara daha geniş fırsatlar sunan ileriye dönük vizyonunu yansıttığını kaydetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Suriye Lübnan Ürdün Avrupa Birleşik Arap Emirlikleri IRAK Körfez
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ayetler eşliğinde ruhun hastalıkları

Ayetler eşliğinde ruhun hastalıkları

Tolstoy Müslüman mıydı?

Tolstoy Müslüman mıydı?

Rasulullah’ın Ümmetine Mükemmel Ahlaki Öğretileri

Rasulullah’ın Ümmetine Mükemmel Ahlaki Öğretileri

Antalya’da düğmeli yapılar: Akseki Evleri

Antalya'da düğmeli yapılar: Akseki Evleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Google’ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat’ı eklemeyi unutmayın!

Google'ın açıkladığı Tercih Edilen Kaynaklar bölümüne Fikriyat'ı eklemeyi unutmayın!

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Kudüs üzerine Siyonist-Mason ittifakı

Peygamberlerin yoluna dönüş

Peygamberlerin yoluna dönüş

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Aktivist Yasir Cebeci: Daha da Güçlendik

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!