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Rusya’da dijital rubleyle ilk bütçe ödemesinin yapıldığı bildirildi

Yayınlanma Tarihi: 17.06.2026 09:12

Rusya’da dijital rubleyle ilk bütçe ödemesinin Çuvaşistan Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildiği bildirildi.

Rusya’da dijital rubleyle ilk bütçe ödemesinin yapıldığı bildirildi

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti Başkanı Oleg Nikolayev, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki bir şirketin süt üreticilerine yönelik sübvansiyon projesi kapsamında bütçeye 125 bin ruble (yaklaşık 1500 dolar) aktardığını belirtti.

Söz konusu işlemin, Rusya'da dijital ruble kullanılarak bütçeye yapılan ilk ödeme niteliği taşıdığına işaret eden Nikolayev, ödemenin Çuvaşistan ve Rusya genelinde dijital ekonominin gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Nikolayev, Çuvaşistan'ın geleceğin finansal araçlarının denendiği bir laboratuvar özelliği taşıdığını belirterek, dijital rubleyi gelecekte farklı projelerde kullanmaya devam edeceklerini ifade etti.

Rusya Merkez Bankası, dijital ruble ile kamu ödemeleri, sosyal destekler ve ticari işlemlerde yeni bir ödeme altyapısı oluşturmayı hedeflerken, ödemelerdeki yeni sistem için kitlesel kullanımının 1 Eylül 2026'da başlaması öngörülüyor.

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