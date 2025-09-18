Bugün
Dünya Ticaret Örgütü, yapay zekanın küresel ticareti yüzde 37 artırmasını bekliyor

Dünya Ticaret Örgütü, yapay zekanın küresel ticareti yüzde 37 artırmasını bekliyor

Yayınlanma Tarihi: 18.09.2025 08:28

Dünya Ticaret Örgütü raporunda, yapay zeka programlarının şirketlerin karmaşık düzenlemelere uymasını kolaylaştırarak ekonomilerde verimlilik artışına katkıda bulunduğu belirtildi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), yoksul ülkelerin teknolojik olarak arayı kapatması halinde yapay zekanın 2040'a kadar küresel mal ve hizmet ticaretinin değerini yüzde 37 artırabileceğini öngördü.

DTÖ, "2025 Dünya Ticaret Raporu"nu yayımladı.

Raporda, yapay zeka programlarının şirketlerin karmaşık düzenlemelere uymasını kolaylaştırarak ekonomilerde verimlilik artışına katkıda bulunduğu belirtilerek, bu nedenle yapay zekanın ticaret üzerinde en büyük etkisinin dijital hizmetler alanında olacağı ifade edildi.

Yapay zeka için gerekli olan malların küresel ticarette önemli bir rol oynadığına yer verilen raporda, bu ürünlerin ticaret hacminin 2023'te 2,3 trilyon dolar olduğu aktarıldı.

Raporda, yoksul ülkelerin teknolojik olarak arayı kapatması halinde yapay zekanın 2040'a kadar küresel mal ve hizmet ticaretinin değerini yüzde 37 artırabileceği bildirilerek, hedefli yatırımlar ve kapsayıcı politikalar olmadan yapay zekanın mevcut bölünmeleri derinleştirebileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

DTÖ'nün raporunda, "Yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanıma sunulmasının etkileri, birçok işçinin ve hatta tüm ekonomilerin geride kalabileceği endişesini doğuruyor." denildi.

Dijital altyapı ve teknolojinin yanı sıra yetenekli işgücünün şu anda birkaç yüksek gelirli ülkede yoğunlaştığına dikkati çekilen raporda, eşitsizlikleri önlemek için eğitime yatırım yapılması gerektiği savunuldu.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, rapora ilişkin değerlendirmesinde, hükümetlerin yapay zekaya geçiş sürecini dikkatli şekilde yönetmeleri gerektiğini belirtti.

Okonjo-Iweala, "Yapay zeka ticaret maliyetlerini düşürme ve üretkenliği artırma konusunda büyük bir potansiyele sahip. Ancak, yapay zeka teknolojilerine erişim ve dijital ticarete katılma kapasitesi hala oldukça dengesiz." ifadelerini kullandı.

Hem ülkeler içinde hem de zengin ve yoksullar arasındaki uçurumun giderek büyüdüğüne dikkati çeken Okonjo-Iweala, proaktif politika önlemleri ve daha güçlü uluslararası işbirliği olmadan, yapay zekanın eşitsizlikleri azaltmak yerine daha da derinleştirebileceğini kaydetti.

