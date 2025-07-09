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Anasayfa Ekonomi Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Yayınlanma Tarihi: 09.07.2025 10:30

Asya borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün tarifeler üzerinden ticaret gerilimini yeniden tırmandıran açıklamaları sonrasında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, Başkan Trump'ın, tarife mektuplarında belirtilen gümrük vergisi oranlarının 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacağına ve bu sürenin uzatılmayacağına işaret etmesi risk algısının yükselmesine neden olurken, bakır ithalatına da yüzde 50 tarife getireceklerini açıklaması mevcut risklerin derinleşmesine yol açtı.

Asya tarafında da Trump'ın bakır ve ilaç ithalatına yönelik ticaret tarifelerine ilişkin haber akışları yakından takip ediliyor. Trump, ülkelere gönderdikleri mektuplarda "Yüzde 25, yüzde 35 ödüyorsunuz." dediklerini ancak kendilerine ticarette kötü davranan ülkelerin yüzde 60, yüzde 70 gibi yüksek oranlarla karşılaşabileceğini dile getirdi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 0,1 artarak, düşüş beklentilerinin tersinde gerçekleşti. Ülkede, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aynı dönemde yüzde 3,6 geriledi.

Analistler, Çin'de TÜFE'nin beklentilerin aksine yükselmesine karşın, ÜFE'nin öngörülerin üzerinde azalmasının deflasyonist baskıları artırdığını belirterek, Çin yönetiminin ekonomiyi desteklemek adına daha fazla teşvik sağlayabileceğine ilişkin tahminlerin öne çıkmasıyla Çin borsasında düşüşlerin sınırlı kaldığını ifade etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,35 artışla 39.826 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselişle 3.133,74 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 düşüşle 3.496 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışının yüzde 1,3 altında 23.844 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 83.670 puan seviyesinde bulunuyor.

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