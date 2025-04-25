Küresel piyasalar bilançolar ve tarife iyimserliklerinden güç alıyor

ABD yönetiminin 'Önce Amerika' anlayışıyla yürüttüğü politikalar, piyasalarda yön belirleyici olmaya devam ederken, yatırımcıların odağının tarifelere ilişkin kaygılardan, müzakere sürecine dair olumlu beklentilere ve güçlü bilançolara kaydığı gözlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ile tarifeler konusunda müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamaları Pekin yönetimi tarafından yalanlansa da, piyasalarda bu konuya ilişkin iyimser hava etkisini koruyor.

Trump, son yaptığı açıklamada da Çin ile görüştüklerini yineledi.

Öte yandan, ABD yönetimi tarifeler sonrası diğer ülkelerle de müzakere süreçlerine devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Güney Kore'nin 'çok başarılı' ticaret görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyleyerek iki ülkenin ticaret konusunda gelecek hafta gibi erken bir tarihte anlayışa dayalı bir mutabakata varabileceğini belirtti.

Başkan Donald Trump'ın uygulamaya koymaya çalıştığı sert tarifeleri hafifletmenin bir yolunu aradığını ifade eden Bessent, "Düşündüğümden daha hızlı hareket ediyor olabiliriz ve teknik terimler hakkında önümüzdeki haftadan itibaren konuşmaya başlayacağız." dedi.

Ayrıca, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, belirsizliğin çok maliyetli olduğunu vurgulayarak, hızlı bir şekilde gerilimlerin çözülmesi ve ticaret politikalarında uzlaşılması çağrısında bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, tarifeler nedeniyle işten çıkarmaların başlayabileceğini ve işsizlikte önemli bir artış olması halinde faiz indirimlerini destekleyeceğini belirtti.

Tarifelerin temmuz ayından önce ekonomi üzerinde önemli etkisinin olacağına inanmadığını aktaran Waller, ancak karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girmesi halinde işsizliğin hızla artabileceğini ifade etti. Waller, tarifelerin enflasyonist etkisinin muhtemelen geçici olacağını kaydetti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da net ve ikna edici verilerin olması halinde Fed'in faiz indirimleri konusunda haziran ayında harekete geçebileceğini aktardı. Hammack, Fed'in 6-7 Mayıs'taki toplantısında faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için erken olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in mayıs ayında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın haziran ayında yüzde 66 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

- Alphabet beklentilerin üzerinde kar açıkladı

Kurumsal tarafta teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet, piyasa beklentilerinin üzerinde gelir ve kar açıkladı. Şirketin geliri bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 artışla 90,2 milyar dolara çıktı. 2024'ün ilk çeyreğinde 80,5 milyar dolarlık gelir sağlayan şirket, yapay zeka hedeflerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını açıkladı.

Şirketin net karı da ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 46 artışla 34,5 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın ilk çeyreğinde 23,7 milyar dolar net kar elde etmişti.

Teknoloji şirketi IBM'in geliri de bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 1 artışla 14,54 milyar dolara yükseldi.

Yılın ilk çeyreğine ait bilançosunu yayımlayan ABD'li çip şirketi Intel'in geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 12,7 milyar dolar oldu.

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, "İlk çeyrek doğru yönde atılmış bir adımdı, ancak pazar payı kazanma ve sürdürülebilir büyüme yoluna geri dönmek için hızlı bir çözüm yok." değerlendirmesinde bulundu. Operasyonel verimlilik sağlamak için hızlı adımlar attıklarını belirten Tan, "yeni Intel"i inşa etmek için gereken değişiklikleri yaparak temellere geri döndüklerini anlattı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı martta yüzde 9,2 artışla beklentilerin üzerine çıktı. Ülkede ikinci el konut satışları ise martta yüzde 5,9 azalarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

- Ons altında geri çekilme izleniyor

Bu gelişmelerle, bir süredir belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelerde seyreden altının ons fiyatı dün yüzde 1,5 artışla 3 bin 325 dolardan günü tamamladı. Yeni işlem gününde ise küresel risklerin bir miktar azalması, yatırımcıların kar realizasyonu eğilimi ve dolar endeksinin güç kazanmasıyla ons altında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Ons altın, şu sıralarda yüzde 0,9 düşüşle 3 bin 323 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise düşüşünü 4. işlem gününe taşıyarak yüzde 4,31 seviyesine indi. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 99,8 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,6 değer kazanmasının ardından yeni günde de yüzde 0,6 artışla 66,1 dolar seviyesinden işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 2,03, Nasdaq endeksi yüzde 2,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

- Avrupa'da jeopolitik gelişmeler önem kazanıyor

Avrupa borsalarında sakinleşen tarife gündemi pay piyasalarında risk iştahını artırırken, Rusya-Ukrayna Savaşına dair gelişmeler jeopolitik risklerin yeniden canlanabileceğine yönelik endişe oluşturdu.

Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e füze ve İHA'larla düzenlediği saldırı nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sviyatoşin ilçesindeki binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tkaçenko, son tespitlere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Trump da, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Oval Ofis'teki görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi. Trump, Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırılarından hiç memnun olmadığını açık bir şekilde dile getirdi ve bu saldırıların tam da barış görüşmeleri sürerken yaşanmasının kötü olduğunu belirtti.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, dün yaptığı açıklamada, tarifelere yönelik belirsizlikler ortadan kalkana kadar faiz indirimlerinin beklemesi gerektiğini söyledi.

Diğer taraftan Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, hükümet tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi. Bu yıl için ocakta yüzde 0,3 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin yüzde 0'a düşürüldüğünü ifade eden Habeck, gelecek yıl için büyüme tahmininin ise yüzde 1,1'den 1'e revize edildiğini kaydetti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

- Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsalarında bölge ekonomilerin piyasa destekleyici adımları ve ABD'de Alphabet'in beklenti üzeri kar açıklamasıyla artan risk iştahının bölgeye taşınmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Öte yandan Çin ile ABD'nin tarifelerde müzakere edebileceklerine dair iyimserlikler devam ederken, Çin yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile ticari yakınlaşmayı sürdüreceğine ilişkin haber akışı piyasaları destekleyen başka bir unsur olarak öne çıkıyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bugün sabit faiz oranıyla miktar ihalesi yoluyla 159,5 milyar yuan (yaklaşık 22,3 milyar dolar) tutarında ters repo işlemi gerçekleştirdi.

Analistler, Çin Merkez Bankasının bu işlemi ABD'nin uyguladığı tarifelerin etkisini azaltmak amacıyla piyasaya likidite enjekte etmek amacıyla gerçekleşmiş olabileceğini belirterek, ekonominin ticaret ortamındaki zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmanın hedeflenmiş olabileceğini kaydetti.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Japonya hükümetinin kapsamlı ABD tarifelerinden kaynaklanan sanayi ve hane halkının karşı karşıya olduğu sıkıntıları hafifletmeye yardımcı olmak için acil bir ekonomik paket kararlaştırdığını söyledi.

Makroekonomik verilere göre Japonya'da nisan ayında Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 3,5 arttı. Çekirdek TÜFE de yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 yükseldi.

- Yurt içinde Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesi bekleniyor

Yurt içinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kazanarak 9.490,90 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,3 artışla 10.455,00 puanda işlem gördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in X sosyal medya hesabından kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulundu. Bessent'e verimli görüşme için teşekkür eden Şimşek, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın liderliğinde, ticaret ve yatırımdan savunma, uzay, enerji, yapay zeka ve robotiğe kadar tüm alanlarda ABD ile stratejik ortaklığı derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 38,3460'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 38,4220 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, sektörel enflasyon beklentileri, haftalık para ve banka istatistikleri, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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