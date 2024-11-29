Türkiye ile Rusya arasındaki yaş meyve ve sebze ticareti Moskova’daki zirvede ele alındı

- Türkiye ’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç: - "Türkiye Rusya ’ya geçen yıl yaklaşık 11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu ihracatta tarım ürünleri 2 milyar dolar paya sahip"

Türkiye ile Rusya arasındaki yaş meyve ve sebze ticareti Moskova'da sektör temsilcilerinin katıldığı zirvede ele alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Türkiye-Rusya Federasyonu Yaş Meyve Sebze Zirvesi"nde Türk ve Rus yetkililerin yanı sıra sektör temsilcileri bir araya geldi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, zirvede yaptığı konuşmada Türkiye ile Rusya'nın siyaset, kültür ve ekonomi gibi çok farklı alanlarda kapsamlı ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Bu ilişkilerde ticaretin ise en önemli yere sahip olduğuna işaret eden Bilgiç, "Bu ilişkilerin aslında hepsi bizim ticaretimizin geliştirilmesine sebebiyet veriyor ve ticaretimiz geliştikçe diğer alanlardaki işbirliğimiz artarak güçleniyor." dedi.

Türkiye'nin Rusya'ya geçen yıl yaklaşık 11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Bilgiç, söz konusu ihracatta tarım ürünlerinin 2 milyar dolar paya sahip olduğunu söyledi.

Bilgiç, yaş meyve ve sebzeyi stratejik bir ürün olarak gördüklerinin altını çizerek, "Yıllar içerisinde tarımsal üretim artıyor, saklama imkanları ve iklim değişiyor. Bizim de yaş sebze ve meyve üretim imkanlarımız artıyor." diye konuştu.

Artan söz konusu imkanlardan Rusya'nın daha fazla yararlanması ve bu ülkeye ihracatın artması için kurumsal ilişkiler kurmanın önemli olduğuna işaret eden Bilgiç, Türk hükümetinin bu konuda gerekli desteği vereceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da Rusya'nın, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ihracat stratejisinde Rusya'nın hedef ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Kılıçkaya, Rusya'ya yönelik ihracata ivme kazandırılması ve dış ticaretin daha dengeli hale gelmesinin önem taşıdığını söyledi.

Kılıçkaya, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının da bu açıdan son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Zirveye, Türkiye Yaş Meyve-Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Roselhodnadzor) Başkanlık Başdanışmanı Vasily Lavrovsky ve Rusya kalite kontrol kurumu Roskaçestvo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Olga Shanayeva'nın yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.