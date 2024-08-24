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EKONOMİ

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı
Yayınlanma Tarihi: 24.08.2024 10:33:48 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:28

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 483'te sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 29 azaldı.

Perşembe gününü 77,22 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,02 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,96 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 73,01 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Etiketler Baker Hughes ABD Batı Teksas WTI Brent petrol

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