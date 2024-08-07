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EKONOMİ

SPK'den telefon dolandırıcılığına karşı uyarı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kendilerini Kurul ya da başka bir kurum çalışanı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu.

SPK’den telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
Yayınlanma Tarihi: 7.08.2024 08:44:32 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 08:41

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kendilerini Kurul ya da başka bir kurum çalışanı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına karşı uyarıda bulundu.
Kuruldan yapılan açıklamada, "Son dönemde kendisini Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer bir kurum çalışanı yahut arabulucu ya da vekil olarak tanıtan ve Kurulumuz personelinin adını ya da farklı unvanları kullanan kişilerce, vatandaşlarımızdan, haklarında Kurulumuzca idari para cezası uygulandığı/uygulanacağı veya kumar borcu sebebiyle ve/veya Kurulumuzun arabuluculuk faaliyeti yürütmesi dolayısıyla veyahut burada sayılmayan herhangi bir sebeple para gönderilmesinin istendiği yönünde bilgi edinilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kurulun şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması veya belirli IBAN numaralarına para gönderilmesinin talep edilmesi gibi bir uygulaması bulunmadığı belirtilen açıklamada, dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirildi.

Açıklamada, bunun yanı sıra telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişilerin her zaman suç duyurusunda bulunabileceği ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabileceği kaydedildi.

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Etiketler Sermaye Piyasası Kurulu

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