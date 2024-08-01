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EKONOMİ

Rusya'dan Google ve TikTok'a toplam 9 milyon ruble ceza

Rusya’dan Google ve TikTok’a toplam 9 milyon ruble ceza
Yayınlanma Tarihi: 1.8.2024 09:44:59 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:44

Rusya'da mahkeme, bazı içeriklere erişimi engellemedikleri için Google ve TikTok'a toplam 9 milyon ruble (yaklaşık 104 bin dolar) para cezası verdi.
Google ve TikTok'a açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformlarda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 5 milyon,

TikTok'un 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google ve TikTok gibi yabancı platformlara daha önce de benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

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