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EKONOMİ

Kırgızistan'da otomobil ve ticari araç montaj ve üretim tesisi kuruldu

Kırgızistan’da otomobil ve ticari araç montaj ve üretim tesisi kuruldu
Yayınlanma Tarihi: 19.7.2024 08:58:39 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 08:53

Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki yatırım anlaşması çerçevesinde Kırgızistan'da otomobil ve ticari araç montaj ve üretim tesisi kuruldu.

ABD'nin Chevrolet ve Japonya'nın Isuzu marka araçlarının seri üretiminin yapılacağı 4,7 hektarlık alana kurulu Tulpars Motors adını taşıyan tesisin açılışı, Taşkent'e ziyaret gerçekleştiren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyoyev'in katılımıyla video konferans üzerinden yapıldı.

Törende, Kırgızistan'ın bağımsızlık tarihinde ilk kez bir otomobil üretim tesisin kurulduğuna dikkat çekildi.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Aynura Üsenbekova, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk olarak yılda 1000 aracın seri üretim bandından çıkacağını söyledi.

Tesisin kuruluşu için üç etapta toplam 50 milyon dolar yatırım yapılacağını söyleyen Üsenbekova, ilk olarak 6 farklı araç türünün üretileceğini ve kuruluş işlerinin sona erdirilmesiyle 20 araç türünün üretileceğini ifade etti. Üsenbekova, otomobil ve ticari araçlarda kullanılan parçaların gelecek 5-6 yılda yüzde 30'luk bir yerlilik oranına ulaşmasını hedeflediklerini aktardı.

Açılış törenin ardından katılımcılara ve gazetecilere bazı araçlarla test sürüşü imkanı sunuldu.

Ülkenin Çuy Bölgesi'ndeki Moskova ilçesinde yer alan tesislerin yapımını öngören yatırım anlaşması, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in 26-27 Ocak 2023 tarihlerinde Kırgızistan'a yaptığı resmi ziyareti sırasında imzalanmıştı.

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Etiketler ABD Chevrolet Japonya Tulpars Motors Isuzu Moskova Çuy Bölgesi Sadır Caparov Şefket Mir Aynura Kırgızistan

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