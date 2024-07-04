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EKONOMİ

Uganda, Tanzanya'dan sonra Kenya'ya da petrol ihraç etmeye başladı

Uganda, Tanzanya’dan sonra Kenya’ya da petrol ihraç etmeye başladı
Yayınlanma Tarihi: 4.7.2024 09:26:39 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 09:17

Uganda, Tanzanya'dan sonra Kenya'ya da petrol ihraç etmeye başladığını duyurdu.

Uganda Ulusal Petrol Şirketinden (UNOC) yapılan açıklamada, Kenya'ya 58 bin metrik tonluk ilk petrol sevkiyatının gerçekleştirildiği belirtildi.

Kenya'nın Mombasa kentine yapılan ilk sevkiyat için tören düzenlendi. Uganda Enerji ve Maden Geliştirme Bakanı Dr. Ruth Nankabirwa, törende yaptığı konuşmada, atılan adımın ülkesi için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Uganda'dan ilk petrol ihracatı martta Tanzanya'ya gerçekleştirilmişti. Uganda'nın 2006'da keşfettiği rezervle Doğu Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı olacağı tahminleri yapılırken, Uganda Petrol İdaresi (PAU) geçen yıl Kingfisher petrol sahalarındaki kuyularda sondaja başlamıştı.

Uganda, projenin tamamlanmasıyla 2025'te günde 200 bin varil petrol üretmeyi hedefliyor.

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