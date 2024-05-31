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EKONOMİ

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya mali yardımı 85 milyar doları geçti

Batılı ülkelerin Ukrayna’ya mali yardımı 85 milyar doları geçti
Yayınlanma Tarihi: 31.5.2024 08:32:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 08:32

Ukrayna Maliye Bakanlığı, Rusya ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Batılı ülkelerden 85,4 milyar dolar destek alındığını bildirdi.

Ukrayna Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna bütçesi için bu yılın ilk 5 ayında 16,9 milyar dolar kaynak kullanıldığı kaydedildi.

Kaynakların ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Japonya, Kanada ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sağlandığına işaret edilen açıklamada, Şubat 2022'den bu yana desteğin 85,4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Ukrayna bütçesinin bu yıl 43,5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

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Etiketler Avrupa Birliği Uluslararası Para Fonu Rusya Japonya kanada Ukrayna IMF

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