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EKONOMİ

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları karışık seyretti
Yayınlanma Tarihi: 23.4.2024 10:16:56 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 10:16

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesine rağmen ülkenin büyük teknoloji şirketlerinin bu hafta güçlü karlar açıklayacağına dair iyimserliğin artması yatırımcı kararlarını etkiliyor.

Bugün Asya'da açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 2,2 arttı, çekirdek enflasyon önceki dönemde yüzde 2,3 olmuştu.

Ülkede, öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 49,9 ile beklentileri aşarken, aynı dönemde öncü hizmet sektörü PMI 54,6'ya çıktı.

Ayrıca Japonya Merkez Bankasının cuma günü politika faizini değiştirmemesi beklenirken, Japon yeninin dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyelerindeki seyri dikkati çekiyor.

Dün 154,85'e çıkarak son 34 yılın en yüksek seviyesini test eden dolar/yen paritesi, şu sıralarda Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'nin aşırı döviz hareketlerine karşı uyarılarının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 154,75 seviyesinden işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,30 artışla 37.552 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,25 düşüşle 2.623 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,9 değer kaybıyla 3.017 puana inerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 yükselişle 16.780 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 73.833 puandan işlem görüyor.

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