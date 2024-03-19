İzmir’e bir serbest bölge daha kuruluyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Menemen Serbest Bölgesi'nin de kurulma çalışmaları dosyasının Bakanlık tarafından bugün itibarıyla bitirildiğini ve Cumhurbaşkanlığına sevk edileceğini söyledi.

İzmir'de bir otelde AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İzmir Buluşmaları iftar programında konuşan Bolat, İzmir'in gerçek belediyecilikle tanışmasını temenni ettiğini, Hamza Dağ'ın hukukçuluğunun yanı sıra ülkenin her alanında proje üreten biri olduğunu ifade etti.

Bolat, ortak payda olan inanç, vatan, bayrak ve milletin birliğini yüceltecek sonuçların ülkeye nasip olmasını dilediğini belirterek hükümetin İzmir'i hiçbir zaman hizmetsiz bırakmadığını vurguladı.

Bakan Bolat, bugün işletmeye açılan Batı Anadolu Serbest Bölgesi için toplam 2 milyar dolar yatırım yapılacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"4 milyar dolar bir ticaret bekleniyor. 200 fabrika kurulacak. En fazla 2 sene içinde hepsinin tamamlanacağını göreceksiniz. 20 bin insanımız orada çalışacak. Bunun anlamı 100 bin kişilik aile nüfusu oradan ekmek yiyecek. Ülkemize yıllık 2 milyar dolar döviz kazandırılacak. Bir başka müjdeli haber vermek istiyorum. Geçen yıl kararı çıkmış olan Menemen Serbest Bölgesi'nin de kurulma çalışmaları dosyası Bakanlığımız tarafından bugün itibarıyla bitirildi. Hayırlı olsun inşallah. Cumhurbaşkanlığımıza sevk edeceğiz. Orada da 200'e yakın yeni fabrika kurulacak. Bunlar tamamen ihracat amaçlı arkadaşlar. Ve ülkemize yabancı şirketler gelecek. Yerli şirketlerimiz orada yer alacak. Teknolojiye odaklı ve ülkemize teknoloji ve sermaye girişini de hızlandıracak bu iki proje İzmir'e, Ege'ye ve Türkiye'ye gerçekten önemli kazanımlar sağlayacak."

Bolat, Kovid-19'la başlayan, Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden; gıdada, enerjide ve bütün sektörlerde biraz da aşırı talep ve tedarik zincirlerinin kopmasından dolayı yüksek bir enflasyonist sürecin yaşandığını dile getirerek, "İnşallah orta vadeli programla beraber 2026 sonunda tek haneli rakama düşürülecek. İhracatımızı artırarak, ithalatımızı da azaltmaya çalışarak dış ticaret açığımızı ve cari açığımızı makul seviyelere getirme gayreti içindeyiz." dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'i ülkenin ticaret, iş, yatırım, finans ve turizm başkenti yapmak, çok daha güvenli ve konforlu bir şehir haline dönüştürmek istediklerini belirterek, "Nitelikli iş gücünü artıracak, bu yolla şehrimizi nitelikli üretimin merkezi yapacağız. Şehrimizin ekonomisini gelecek dönemde parlatacak 3 tane stratejik alan belirledik. Bunlar bilişim, yenilenebilir enerji ve sağlık turizmi. Gördüğüm çok net bir şey var, İzmir'in potansiyelini harekete geçirdiğimizde bu sektörlerde yatırım yapacak herkesin önünü sonuna kadar açtığımızda her çeyrekte açıklanan büyüme rakamına 0,5 ekleme ile Türkiye ekonomisine buradan katkı sağlayacağımızdan hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'de ticaretin kalbi olan Konak'ın kalkınması için canla başla çalışacaklarını belirterek, "İzmir'in artık kaybedecek 5 yılı daha yok. Özellikle Konak için. Bu işe var gücümüzle inandık. Sizlerin de bize inandığınızı biliyoruz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in ihracatta uzun yıllar İstanbul'dan sonra 2. sırada olduğunu ancak bugün 4. sıraya gerilediğine dikkati çekerek, İzmir'in ihracat rakamlarının tekrar yükselmesi için çok çalışacaklarını söyledi.