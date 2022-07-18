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EKONOMİ

Azerbaycan'dan gaz tedariki

Yayınlanma Tarihi: 18.07.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 14:49
Azerbaycan’dan gaz tedariki

Avrupa Birliği (AB), Rus doğal gazına alternatif olarak Azerbaycan'dan tedariki birkaç yıl içinde iki kat artırmak istiyor.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, doğal gaz tedariki konusunda paylaşımda bulundu.

Von der Leyen, bugün Azerbaycan'la enerji konusunda yeni bir anlaşma imzalayacaklarına işaret ederek, "AB, daha güvenilir enerji tedarikçilerine yöneliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz birkaç yıl içinde Azerbaycan'dan AB'ye gaz sevkiyatını ikiye katlamak" ifadesini kullanan von der Leyen, Azerbaycan'ın AB enerji arz güvenliği ve iklim dostu dönüşümünde çok önemli bir ortak olacağını belirtti.

Von der Leyen'in Azerbaycan ziyaretine AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson da eşlik ediyor.

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Söz konusu temaslar kapsamında Azerbaycan'dan ilave doğal gaz alımı için anlaşma yapılması öngörülüyor.

Toplam 1,3 trilyon metreküp kanıtlanmış doğal gaz rezervine sahip Azerbaycan'dan Avrupa'ya gönderilen gazın artırılması için ek yatırımlara ihtiyaç duyuluyor.

Ek boru hattı ve kapasite genişletme yatırımlarının yanı sıra Bakü'nün doğal gaz üretimini de ciddi seviyede yükseltmesi gerekiyor.

Güney Gaz Koridoru kapsamında inşa edilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) Avrupa ayağı olan TAP'ın yıllık kapasitesi 10 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Bu boru hattının kapasitesinin iki kat artırılması planlanıyor.

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Etiketler Avrupa Birliği Ursula von der Leyen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Avrupa Güney Gaz Koridoru tanap Bakü Azerbaycan AB komisyonu

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