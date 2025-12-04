Bugün
Geleceğin inşasında en etkin rol: Çocuk eğitimi

Yayınlanma Tarihi: 04.12.2025 11:01

Gelecek nesillerin inşasında büyük rol oynayan çocuk gelişimi oldukça önem teşkil eden bir meseledir. Anne ve babalar özellikle doğumdan itibaren çocuklarının gelişimine en yakından tanıklık eden kişilerdir. Bu yüzden çocukların anne ve babaları onlar için en önemli ve ilk rol modellerdir. Çocukların aldığı temel değerler onlara bir ömür boyu eşlik eder.

