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EĞİTİM

Bosna Hersek'te, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerinde spor müsabakasını kazanan öğrencilere ödül

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Tercihim Türkçe Projesi"nde yer alan öğrenciler arasında yapılan futbol ve voleybol müsabakalarının ödül töreni düzenlendi.

Bosna Hersek’te, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinliklerinde spor müsabakasını kazanan öğrencilere ödül
Yayınlanma Tarihi: 26.10.2023 09:24:00 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 09:36

Başkentteki Mustafa Busuladzic İlkokulunda düzenlenen ödül törenine, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Faruk Berat Akçeşme, Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül, Türk kurumlarının temsilcileri, yerel yetkililer ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Eğitim Müşaviri Akçeşme, Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla etkinlikler ve programlar düzenlediklerini söyledi.

Mustafa Busuladzic İlkokulunda 100'den fazla öğrencinin Türkçe öğrendiğini belirten Faruk Berat Akçeşme, "Çocuklar bizim Cumhuriyet'imizin 100. yılını andılar, biz de onlara çeşitli hediyelerle ödüllerini takdim edeceğiz." dedi.

Türkçenin seçmeli okutulduğu okullarla işbirlikleri olduğunu kaydeden Akçeşme, Türkiye'deki okullarla Bosna Hersek'teki okulları karşılıklı buluşturduklarını ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Okul Müdürü Duran Mrndic de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle okuldaki öğretmenler ve öğrencilerin birlikte spor etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.

Mrndic, her yıl Türkiye'ye ziyaretler yaptıklarını belirterek, "Kızlarda voleybol, erkeklerde futbol turnuvası düzenledik. Bunun için de mutluyuz." diye konuştu.

Final müsabakalarının oynanmasının ardından kazanan takımlara kupa verildi ve turnuvaya katılan tüm öğrencilere de katılım belgesi takdim edildi.

Turnuvanın düzenlendiği salona Boşnakça "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun" pankartı asılırken, öğrenciler halk oyunları gösterisi de sundu.

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