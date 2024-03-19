ICRC Başkanı Egger: "Gazze'de durum tarif edilemeyecek kadar kötü"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Gazze'deki durumun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirterek, İsrail'in işgalci devlet olarak Gazze'deki nüfusa hizmet sağlama, bunu yapmaması halinde ise insani yardımların girişine izin verme yükümlülüğü bulunduğunu söyledi.