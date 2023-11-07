TİKA, Somali'de tarımsal eğitim ve uygulama seraları kurdu

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali'nin tarım altyapısını güçlendirmek amacıyla başkent Mogadişu'daki Devlet Üniversitesi (UMMADA) Ziraat Fakültesinde ikişer sera kuruldu.

Seraların açılış törenine, Mogadişu Tarım İl Müdürü Prof. Mohamud Mohamed, Somali Ulusal UMMADA Üniversitesi Rektörü Prof. Hassan Osman Ga'al, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mohamed Abdisamad Adam, TİKA Somali Koordinatörü İlhami Turus ve öğrenciler katıldı.

Turus, burada yaptığı konuşmada, Somali ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığını ve bu alandaki faaliyetlere destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Mohamed de projenin Somali'deki tarımsal eğitim açısından stratejik bir adım olduğunu belirterek, TİKA'ya teşekkür etti.

Yerel üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor

Her biri 250 metrekare olan seraların kurulumunun tamamlanmasının ardından, Türkiye'den mühendisler tarafından seracılıkla ilgili bir hafta eğitim verildi.

Somali'de geleneksel tarım yöntemlerini kullanan çiftçilere model oluşturacak bu seralar, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak, uygulamalı eğitimlerini desteklemek ve tarım alanında tecrübe kazanmalarını sağlayacak.

Proje kapsamında, ilk uygulamada kullanılması için tarım aletleri, gübre, ilaçlar, tohumlama ve hasat için gerekli makineler de temin edildi.

Somali, meyve ve sebze ihtiyacının yüzde 80'ini dışarıdan ithal ediyor. Bu projeyle yerel üretimin teşvik edilmesi ve halka taze ürünlerin sunulması hedefleniyor.