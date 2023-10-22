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DÜNYA

İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu güne 26 camiyi yıktı

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bugüne yaptığı saldırılarda 26 cami yıkıldı.

İsrail, Gazze’de 7 Ekim’den bu güne 26 camiyi yıktı
Yayınlanma Tarihi: 22.10.2023 11:11:00 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 11:23

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

◾ İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldi.

◾ İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladı.

Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardım girişi başladı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 26 caminin tamamen yıkıldığı belirtildi.

İsrail saldırılarında onlarca caminin de kısmen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı kaydedildi.

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Bombardımanda Vakıflar Bakanlığı binası, ona bağlı Kur'an-ı Kerim Radyosu binası, Rum Ortodoks Kilisesi gibi bazı sivil noktaların hedef alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu saldırılarda bakanlık çalışanlarından 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarıyla uluslararası hukuku çiğnemeyi sürdürdüğü, camilerin bu saldırılardan büyük pay aldığı ifade edilirken, uluslararası kurumlara "Gazze saldırılarının durması için acilen gerekli adımların atılması ve İsrail'in sivillere, camilere ve kiliselere yönelik suçlarının bedelini ödemesinin sağlanması" çağrısında bulunuldu.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsrailli'nin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 85 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 16 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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