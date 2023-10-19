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DÜNYA

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği bombalı saldırı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi
Yayınlanma Tarihi: 19.10.2023 09:46:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 09:53

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, akşam saatlerinde Sarıyer'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

ABD ve İsrail aleyhine çeşitli sloganlar atan gruptakiler, saldırılarda ölenler için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Sela okuyan ve dualar eden katılımcılar zaman zaman tekbir getirdi.

"Kalbimiz, bedenimiz, ruhumuz onlarla birlikte"

Basın açıklaması yapan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, ABD'nin işgalci İsrail'in rejiminin hamisi ve suç ortağı olduğunu söyledi.

Gazze'de hastaneye düzenlenen saldırıda birçok savunmasız masum insanın öldüğünü ifade eden Yaroğlu, "Onlarla aynı safta olduğumuzu, aynı vücudun birer azaları olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Kalbimiz, bedenimiz, ruhumuz onlarla birlikte." ifadesinde bulundu.

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Etiketler Sarıyer mehmet yaroğlu İstanbul Başkonsolos Gazze ABD İsrail Hamas el Ehli Baptist Hastanesi Kur-an-ı Kerim İstanbul İsrail soykırımı Anadolu Gençlik Derneği

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