Maraş Lisesi 'nden çıkıp Türkiye'ye önemli eserler kazandıran Mehmet Akif İnan hayatı boyunca haklı bir davanın savunuculuğunu üstlendi. İslam'ın değerlerini sıkı sıkıya savunan şair, her fırsatta doğru olanı ifade etmeye ve yaşamaya çalıştı. 23 yıl önce bugün 6 Ocak 2000'de hayatını kaybeden Yedi Güzel Adam ’ın eğitimcisi, sendikacısı ve fikir işçisi Mehmet Akif İnan'ı özlem ve rahmetle anıyoruz.

🔴 Doğduğu Urfa topraklarının kadim dinamiklerini şahsında, şiirinde ve kaleminde eriten Mehmet Akif İnan İslam davasının fikri mücadelesini bütün hayatı boyunca sürdüren müstesna bir karakterdir. 1940 yılında dünyaya gözlerini açan usta kalem, Türkiye'nin en önemli edebi eserlerini verecek Yedi Adam'dan birisi olur.

🔴 1958 yılında kaderin bir cilvesiyle kendini Maraş Lisesi'nde bulan İnan, kendi gibi sözcükleri seven yol arkadaşları bulur ve hayatını şekillendirecek faaliyetlere burada başlar.

🔴 Henüz 18 yaşındayken Kudüs sevdalısı Nuri Pakdil ile ilk dergileri olan Derya'yı çıkarır. Sadece bu dergiyle sınırlı kalmayan İnan, aynı zamanda Urfa Demokrat gazetesinde yazılar yayımlamaya başlar.

🔴 Gönül deryasında söylemek istedikleri sözleri biriktirmeden saf, sade ve özgün bir dille kaleme alan usta, 1960 yılında şiirin ve edebiyatın büyük ustalarından Necip Fazıl ile tanışma fırsatı yakalar.

🔴 1972 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Mehmet Akif İnan öğretmen unvanını resmen kazanır. Hayatının kalan kısmında eğitimin gelişmesi için büyük çabalar sarfeden İnan, Eğitim-Bir sendikasının ilk kurucu başkanlarından olur.

🔴 Mehmet Akif İnan çeşitli faaliyetler, girişimler ve görüşmeler ile Türk Eğitim Sistemi'ni olgun bir seviyeye getirmek için gayret eder. Yazar Oktay Çağlar ile birlikte "Yeni Türk Edebiyatı" adlı ders kitabını bizzat hazırlar.

🔴 Hayatının ilerleyen dönemlerinde siyasilerle görüşmeler gerçekleştiren İnan, mücadelesini İslam davası üzerine sabit kılarak nesillere seslenir.

🔴 1999 yılında hastalanarak zor günlere düçar olan büyük edebiyatçı tarihler 6 Ocak 2000'ni gösterdiğinde Urfa'da hayata veda eder. Davasına, yol açıcılığına hep borçlu kaldığımız Mehmet Akif İnan'ı özlem ve rahmetle anıyoruz.