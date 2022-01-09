Kara delikler hakkında yaptığı çalışmalarla çalışan ve 2018 yılında ölen Stephen Hawking’in bugün 80. Doğum günü! Einstein’dan sonra en ünlü teorik fizikçi olarak kabul edilen Stephen Hawking kimdir? Stephen Hawking eserleri, sözleri, öldü mü, hastalığı, alıntı, hakkında, kitapları…

Stephen Hawking Hayatı

Tam adı Stephen William Hawking olan bilim adamı 1942 ve 2018 yılları arasında yaşamıştır. St. Albain, Oxford ve Cambridge'de ciddi bir eğitim alan Hawking babasının tıp okuması yönündeki tavsiyelerine karşı çıkarak teorik fizik eğitimi almıştır. 21 yaşında ALS hastalığına yakalandı. İki sene ömrü olduğu söylenen Hawking elli üç sene daha yaşadı. Hastalık sebebiyle zmaanla sinir sistemi ve çöktü ve felç kaldı. 1986'dan ölümüne kadar yazdıklarını sese çeviren bir bilgisayarın yardımıyla insanlarla iletişim halinde kaldı. 1965 yılında Jane Wilde ile evlenen Hawking'in bu evlilikten üç çocuğu oldu.

Stephen Hawking'in çalışmaları

Fizik alanında başladığı yüksek eğitiminde kozmoloji, matematik ve astronomi alanlarında uzmanlaştı. Hawking Einstein'in yolunu takip ederek temel ilkelere ve evrenin temel meselelerine yoğunlaştı. Araştırmaları sonucunda Genel Görelilik Kuramının karadelikler ile sonlandığını kanıtladı. Bu çalışması onu teorik fizik alanında üst seviyeye taşıyarak büyük bir şöhretin yolunu açtı. Eserleri kırktan fazla dile çevrilen Hawking gizemli bir karakter olarak bilim tarihindeki yerini aldı. Eserleri ile insanlara fiziği sevdirmeye çalışan Stephen Hawking bugün hala kitapları çok satan bir isimdir.

Stephen Hawking'in Ödülleri

Hawking çalışmaları sayesinde hayatı boyunca 12 defa onur derecesi almıştır. Aldığı diğer ödüller;

Albert Einstein Medal

CBE

Wolf Prize in Physics

Prince of Asturias Award

Copley Medal

Stephen Hawking'in Eserleri

Stephen Hawking akademik hayatı boyunca kaleme aldığı çalışmalarını kitaplaştırmıştır. Kırktan fazla eseri bulunan Hawking'in Türkçeye çevrilen kitapları;

Zamanın Kısa Tarihi

Her Şeyin Teorisi

Benim Kısa Tarihim

Ceviz Kabuğundaki Evren

Kara Delikler ve Bebek Evrenler

Zamanın Daha Kısa Tarihi

Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar

Uzay ve Zamanın Doğası

Ayrıca Hawking'in çocuklar için "George" isimli bir karakterin maceralarını anlattığı kitap serisi vardır.