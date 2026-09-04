TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın ikinci etabı Batman’da yapılacak

TEKNOFEST 2026 Drone Şampiyonası'nda ikinci etap heyecanı Batman'da yaşanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) yürütücülüğünde gerçekleştirilen şampiyonaya bu yıl 847 takım başvurdu. Yarışma sürecini başarıyla tamamlayan 24 pilot, ikinci etapta mücadele etmeye hak kazandı. Pilotlar sıralama, eleme ve final turlarında zaman, hız, çeviklik ve engel geçiş performanslarına göre yarışacak.

Şampiyonada FPV (First Person View) sistemine sahip yarış dronları kullanılıyor. Pilotların parkuru mümkün olan en kısa sürede tamamlamalarının yanı sıra engelleri yüksek hassasiyetle aşmaları gerekiyor.

Yarışmaya katılan dronların 180 ila 250 milimetre çapında olması ve maksimum 6S batarya voltajında çalışması şartı bulunuyor. Analog görüntü ve iletim sistemlerinin kullanıldığı yarışmada HD sistemlere izin verilmiyor. Dronlar ayrıca yarışma öncesinde güvenlik ve teknik uygunluk açısından hakem heyetinin kontrolünden geçiriliyor.

Batman Atletizm Pisti'nde 5 Eylül'de başlayacak ikinci etapta, pilot brifingi ve güvenlik bilgilendirmesinin ardından sıralama turları yapılacak. Sıralama sonuçlarına göre oluşturulan eleme gruplarında mücadele eden pilotlardan ikinci güne kalacak finalistler belirlenecek.

6 Eylül'de devam edecek eleme turlarının ardından final yarışlarına geçilecek. Parkurda en iyi dereceyi elde eden pilotlar gün sonunda düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

- Dereceye girenler World Drone Cup'a katılacak

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın tüm etaplarını başarıyla tamamlayarak dereceye giren yarışmacılar, World Drone Cup'a katılmaya hak kazanacak. Böylece Batman'daki etap, pilotlar için uluslararası yarışmaya uzanan önemli aşamalardan biri olacak.

İkinci etapta birinci olan pilot 40 bin, ikinci 30 bin, üçüncü ise 20 bin lira ödül kazanacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.