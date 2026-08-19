Meta'ya karşı ABD'de açılan tarihi dava California eyaletinde görülmeye başlandı. Facebook ve Instagram'ın çocukların ruh sağlığına zarar verdiği iddiasıyla 29 eyaletin açtığı davada, şirketin iş modelinin kullanıcıları platforma bağımlı hale getirmek üzerine kurulu olduğu öne sürülüyor. Oakland'daki bölge mahkemesinde başlayan duruşmada, California Başsavcı Yardımcısı Megan O'Neill, Meta'nın özellikle çocukları hedef alan tasarımlar kullandığını ve platformu sürekli geri dönmelerini sağlayacak şekilde yapılandırdığını iddia etti. Davacı taraf, çocukların Facebook ve Instagram'a nasıl çekildiğini ve Meta'nın dopamini tetikleyen öneri algoritmaları, "Beğen" butonları, sürekli bildirimler ve sonsuz kaydırma formatı gibi özelliklerle onları nasıl bağımlı hale getirdiğini jüriye göstereceklerini açıkladı.

Duruşmada Meta'yı temsil eden avukat Paul Schmidt ise şirketin sosyal medyanın potansiyel zararlarına ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşma konusunda şeffaf olduğunu savundu. Schmidt, Meta çalışanlarının gençlerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak yollar bulmak için aktif çalıştığını belirtti ve şirketin her zaman yaş bilgisi girişi talep ettiğini vurguladı. Haftalarca sürmesi beklenen davada, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Instagram Başkanı Adam Mosseri dahil düzinelerce tanık dinlenecek. Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers'ın nihai kararı vereceği davada jüri sadece danışma rolünde bulunacak. Meta'nın kendi hesaplamalarına göre, davayı kaybetmesi halinde 1,4 trilyon dolara varan cezalarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor ki bu miktar şirketin piyasa değerine yakın ve hukuk tarihinde benzeri görülmemiş bir büyüklüğü ifade ediyor.

Ekim 2023'te açılan davada, Meta'nın sırf daha fazla reklam geliri elde etmek amacıyla gençleri kasıtlı olarak platformlarına bağımlı hale getiren tasarımlar kullandığı ve bu durumun gençlerin ruhsal ve fiziksel sağlığına verdiği büyük zararı bilmesine rağmen halkı yanılttığı iddia ediliyor. Şirketin kendi iç araştırmalarının, platformun gençlerde depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve hayat düzeninin bozulması gibi ciddi sorunlara yol açtığını gösterdiği ancak Meta'nın bunu inkar ederek yanıltıcı raporlar yayımladığı savunuluyor. Davacı eyaletler, Meta'nın çocukların çevrim içi gizliliğini korumaya yönelik yasayı da ihlal ederek ebeveynlerinden izin almadan 13 yaşından küçük çocukların kişisel verilerini topladığını öne sürüyor. Davanın sonucunun, geri kalan eyaletlerin iddialarının nasıl çözüleceğine dair yol gösterebileceği, Facebook ve Instagram'ın işleyiş biçimini yeniden şekillendirebileceği ve Meta'yı platformlarını işletme biçimini değiştirmeye zorlayabilecek yaptırımlarla karşı karşıya bırakabileceği değerlendiriliyor.

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