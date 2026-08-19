Çin, "SEO" uydusunu fırlattı

Çin'in, "SEO" adı verilen uyduyu, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden uzaya gönderdiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Long March-2C roketi ile fırlatılan uydu, belirlenen yörünge konumuna ulaştı.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 664. taşıma görevi oldu.

Haberde, uydunun işlevi ve özelliklerine dair bilgi verilmedi, Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA) da konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Uydunun, Çin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında uzay sektöründe bilimsel ve teknolojik işbirliği öngören "SEO" uydu programı kapsamında geliştirilen yer gözlem uydusu olduğu tahmin ediliyor.

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