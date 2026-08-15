Karabük'ün Keltepe Kayak Merkezi, 14-16 Ağustos tarihleri arasında Perseid meteor yağmurunun en yoğun olduğu dönemde Türkiye'nin en kapsamlı uzay etkinliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Keltepe Gözlem Şenliği ve Uzay Girişimciliği Festivali, Astronomy Network çatısı altında Karabük Belediyesi ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Garaj X TEKMER ile TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle hayata geçirildi. Festival, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen yüzlerce uzay meraklısını, astrofotoğrafçıyı ve bilim insanını bir araya getirerek bölgede astronomik turizmin temellerini atıyor.

Etkinlik programı son derece zengin ve çeşitli içeriklerle donatılmış durumda. Temel astronomi biliminden gökyüzü gözlemlerine, uzay girişimciliğinden astrofotoğrafçılık sanatına kadar geniş bir yelpazede düzenlenen atölyeler ve seminerler, tüm yaş gruplarından katılımcılara hitap ediyor. Perseid meteor yağmuru gözlemleri, profesyonel teleskoplarla gezegen gözlemleri, uzay teknolojileri panelleri ve astrofotoğrafçılık workshopları festival kapsamında gerçekleştirilen başlıca etkinlikler arasında yer alıyor. Özellikle gençlerin uzay bilimlerine olan ilgisini artırmayı ve bu alanda kariyer yapabileceklerine dair farkındalık oluşturmayı hedefleyen festival, eğitim ve eğlenceyi bir araya getiriyor.

Vali Oktay Çağatay, festivale Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden ve yurt dışından katılımcıların geldiğini belirterek, bu türden etkinliklerin Karabük'ün tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı. AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise Keltepe'nin coğrafi konumu, yüksekliği ve ışık kirliliğinden uzak olması nedeniyle gözlem açısından son derece elverişli bir noktada bulunduğunu, bu özelliğin festival sayesinde keşfedildiğini dile getirdi. Milletvekili Keskinkılıç, Keltepe'nin bundan sonra özellikle uzay fotoğrafçılığı ve astronomik gözlemler açısından dünyanın ilgisini çeken bir merkez haline geleceğini, her yıl düzenlenecek benzer etkinliklerle bölgenin astronomik turizm haritasında önemli bir destinasyon olacağını ifade etti.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gençlerin mutlaka bir hobiye sahip olması ve bilimsel aktivitelere yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Astronomy Network grubunun bu değerli fikri Karabük'e taşıdığı için teşekkür etti. Organizasyon Komitesi Başkanı ve Astronomy Network Kurucusu Ülkü Sıla Keskinkılıç, gökyüzü gözleminin tarih boyunca insanlığın merakını ve hayranlığını uyandıran bir alan olduğunu, ancak günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşayan çocukların ışık kirliliği nedeniyle Samanyolu'nu ve yıldızları göremediğini, bu durumun genç nesillerin doğa ile bağını zayıflattığını belirtti. 16 Ağustos Pazar günü sona erecek olan festival, uzay bilimlerine ilgi duyan herkes için unutulmaz bir deneyim sunuyor ve Karabük'ü Türkiye'nin astronomik turizm haritasında önemli bir konuma taşıyor.

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