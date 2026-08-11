Turkcell'in TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlediği "5G ve Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması"nın final etabı, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Turgut Özal Kongre Merkezi'nde tamamlandı. T3 Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye, Azerbaycan ve KKTC başta olmak üzere 11 ülkeden 150'yi aşkın üniversiteden toplam 745 takım başvuruda bulundu. Lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen bu prestijli yarışmada, ön elemeleri başarıyla geçen 163 takım arasından en yüksek puanı alan 20 takım finale yükselmeyi başardı.

Finalistler, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gerçekleştirilen sürüş testlerinde geliştirdikleri çözümleri sahaya taşıyarak 5G ve yapay zeka teknolojilerini akıllı yol güvenliği için bir araya getirdi. Katılımcı ekipler, trafiği tehlikeye atabilecek nesneleri ve sürücü hatalarını tespit etmek amacıyla geliştirdikleri sistemlerde verileri gerçek zamanlı analiz ederken şebeke kaynaklarını ihtiyaca göre yönettiler. GSMA Open Gateway standartları kapsamındaki "Numara Doğrulama" hizmeti, kullanıcıların kimliğini şifre veya SMS koduna gerek kalmadan teyit ederek kolay bir giriş deneyimi sunarken, Talep Üzerine Kalite teknolojisi kritik anlarda düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli bağlantı sağladı. Böylece yarışmacılar, 5G'nin esnek ve programlanabilir yapısından maksimum düzeyde yararlanma fırsatı buldu.

Final etabında "En İyi Uygulama Mimarisi Ödülü", "En İyi Sunum Ödülü" ve "Turkcell Özel Ödülü" olmak üzere üç kategoride prestij ödülleri sahiplerini buldu. Çukurova Üniversitesinden Polaris takımı En İyi Uygulama Mimarisi Ödülü'nü kazanırken, aynı üniversiteden Eureka takımı En İyi Sunum Ödülü'nün sahibi oldu. Turkcell Özel Ödülü ise Karadeniz Teknik Üniversitesinden Mimik takımına verildi. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, final etabında yaptığı konuşmada "Akıllı yol güvenliği sistemlerini yerli teknolojilerle geliştirmek, Türkiye'nin dijital geleceği açısından stratejik öneme sahip. Gençlerin geliştirdiği her proje, Milli Teknoloji Hamlesi'ne somut bir katkı sunuyor" ifadelerini kullandı. Yarışma genelinde ilk üçe giren takımlar, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026'da açıklanacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.