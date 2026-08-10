TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şırnak'ta düzenlenen TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nın ilk etabına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak" diyerek bölgenin teknoloji alanındaki potansiyelini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ile birlikte kente gelen Bayraktar, Şırnak Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen yarışmalara katılan genç sporcularla bir araya geldi.

Şırnak'ın Türkiye'nin teknoloji mücadelesinde özel bir yere sahip olduğunu belirten Bayraktar, 2006 yılında ülkemizin ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA'nın geliştirme çalışmalarının büyük oranda Şırnak'ta gerçekleştirildiğini hatırlattı. "Şırnak ikinci evim gibi sevdiğim topraklar" diyen Bayraktar, 20 yıl önce terör nedeniyle gölgede kalan bölgenin doğal güzelliklerinin bugün bambaşka bir hüviyete kavuştuğunu ifade etti. TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nın ilk startının Şırnak'ta verilmesinin sembolik önemini vurgulayan Bayraktar, 18 bine yakın gencin teknoloji yarışmalarına başvurduğunu ve Şırnak'ın Türkiye genelinde ilk 10 il arasına girdiğini açıkladı. 22 yarı finalist takım çıkartan Şırnak, nüfusuna göre büyük bir başarıya imza attı.

TEKNOFEST Güneydoğu'nun 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa merkezli olarak düzenleneceğini duyuran Bayraktar, öncesinde 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi'nde "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğinin gerçekleşeceğini bildirdi. Bu yıl TEKNOFEST'e tam 1 milyon 600 bin yarışmacı ve 730 bin takımın başvurduğunu belirten Bayraktar, 100 milyon liranın üzerinde maddi destek ve 75 milyon liranın üzerinde ödül verileceğini açıkladı. Robotik biliminin kurucusu Cezeri'nin bu topraklarda yetiştiğini hatırlatan Bayraktar, "İnşallah bu oluşan yeni iklimle birlikte, 20 senede bölgeye gelen huzurla birlikte, küresel emperyalizmin beslediği terörün temizlenmesiyle birlikte hem bölgemiz hem Şırnak'ımız hem de Türkiye'miz bambaşka bir noktaya gidecek" dedi. Vali Birol Ekici bugünü tarihi bir gün olarak nitelendirirken, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Selçuk Bayraktar'ın Şırnak'ın fahri hemşehrisi ilan edileceğini duyurdu. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, güvenlik birimleri, üniversite yönetimi ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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