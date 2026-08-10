Bursa’da binlerce gökyüzü meraklısı Perseid meteor yağmurunu izledi

Cemre Vakfının katkısı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Karacabey Belediyesinin desteğiyle, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in organize ettiği etkinlikte binlerce gökyüzü meraklısı, Boğaz mevkisinde bir araya geldi.

Çeşitli illerden gelen gökyüzü meraklıları ve doğaseverler, gece saatlerinde meteor yağmurunu gözlemledi.

Yoğun ilgi gören etkinliğe katılan doğaseverler, çadırlarla kamp kurup bölgede konakladı.

Alanında uzman kişiler de programda sunum ve konuşma yaptı.

Saat 23.00'te Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatılıp karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinliğe 25 binden fazla gökyüzü meraklısı katıldı.

Cemre Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, katkı sunanlara plaket verdi.

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