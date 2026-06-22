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Anasayfa Bilim-Teknoloji 4. Aksaray Bilim Festivali

4. Aksaray Bilim Festivali

Yayınlanma Tarihi: 22.06.2026 09:02

Aksaray Valiliği, TÜBİTAK ve Aksaray Belediyesi ortaklığında düzenlenen 4. Aksaray Bilim Festivali yoğun katılımla devam ediyor.

4. Aksaray Bilim Festivali

Bilim Merkezi yanındaki alanda düzenlenen festivalin ikinci gününde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi helikopterle gösteri yaptı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA muhabirine, dün F-16 uçaklarının selamlama uçuşuyla başlayan festival için alana 100 binin üzerinde vatandaşın giriş yaptığını söyledi.

Coşkulu ve heyecanlı bir şekilde festivalin ikinci gününü icra ettiklerini belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız, festival alanında keyifli bir zaman geçiriyor. Savunma sanayisine ait firmalarımızın ürünleri sergileniyor. Belediyemize ait 'dene-yap atölyeleri'nde gençlerimiz bilim ve teknolojik uygulamaları bir araya getirerek tecrübe ediyor. Gençlerimizin ufkunu açmak ve cesaretlendirmek en büyük amacımız. Festivalimiz, Jandarma Genel Komutanlığımıza ait Çelik Kanatlar gösterisiyle çok daha büyük coşkulu bir hal aldı. Festivalimizde, Türk mühendislerimizin ürettiği savunma sanayi ürünleri büyük ilgi görüyor. Tam bağımsız Türkiye olma yolundaki idealimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmek adına bu çalışmalarımız devam edecek."

Festival alanına gelerek helikoptere binme hayalini gerçekleştiren merkeze bağlı İncesuyu köyünde yaşayan 74 yaşındaki Fehmi Yıldız ise köydeki sohbetlerde Aksaray'da bilim festivali olacağını ve savaş helikopterlerinin, uçakların festival alanında yer alacağını öğrendiğini belirterek, "Küçükken köyümüze, evimizin yakınına bir helikopter inmişti. Babamla birlikte gitmiştik, pilotlarımızı misafir etmiştik. Babamın günlüğü vardı, oraya da yazmıştık. Hala ara ara o günlüğü okuyordum. Hayvanları otlatırken üzerimden geçen uçaklara falan el sallardım. Yanında olmayı, içerisine binmeyi hayal ediyordum. Bugün festival alanına giderek tekrardan helikoptere binmek nasip oldu. Bu hayalimi gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

4. Aksaray Bilim Festivali, yarın sona erecek.

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Jandarma Genel Komutanlığı Aksaray savunma
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