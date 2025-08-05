Tropikal Fırtınalar Kalp Hastalıklarını Tetikliyor mu? Uzmanlar Uyarıyor

Avustralya'daki Monash Üniversitesi ile Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesinden bilim insanları, 2000-2019 yıllarında Kanada, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam'daki hastanelere başvuran hastaların kayıtları ile aynı dönemde gerçekleşen 124 tropikal fırtına verilerini inceledi.

Araştırmada, kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastaneye başvuruların arttığı, bu artışın tropikal fırtınalardan yaklaşık 2 ay sonra zirveye ulaştığı ve vaka sayılarındaki yükselişin 6 aya kadar devam ettiği belirlendi.

Sonuçlar, her iki cinsiyetten 20 ila 59 yaş aralığındaki kişilerde fırtınalar ile kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastane yatışları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve uzun süreli bağlantı olduğunu gösterdi.

Otago Üniversitesinden araştırmacı Simon Hales, "Çalışma, iklim olaylarının yalnızca doğrudan ölümler ve yaralanmalara neden olmadığını, ayrıca afeti takip eden aylarda önemli dolaylı sağlık etkileri de yarattığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Hales, bu gecikmiş dolaylı sağlık etkilerinin, büyük fırtınaların ardından altyapının hasar görmesi ve geçim kaynaklarının bozulmasından kaynaklandığını belirtti.

Çalışmanın detayları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

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