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Anasayfa Bilim-Teknoloji Araştırmacılar, milyonlarca yıl önce yaşamış iki parmaklı yeni dinozor türü keşfetti

Araştırmacılar, milyonlarca yıl önce yaşamış iki parmaklı yeni dinozor türü keşfetti

Yayınlanma Tarihi: Mart 26, 2025 13:29

Kanada'dan araştırmacılar, milyonlarca yıl önce yaşamış, Terizinozor adlı üç parmaklı dinozor grubuna ait olmasına rağmen iki parmaklı pençesi olan yeni dinozor türü keşfetti.

Araştırmacılar, milyonlarca yıl önce yaşamış iki parmaklı yeni dinozor türü keşfetti

Kanada'dan araştırmacılar, milyonlarca yıl önce yaşamış, Terizinozor adlı üç parmaklı dinozor grubuna ait olmasına rağmen iki parmaklı pençesi olan yeni dinozor türü keşfetti.

Calgary Üniversitesinden araştırmacılar, Moğolistan ve Çin topraklarına yayılan Gobi Çölü'nden aldıkları numunelerin, 66 ile 100,5 milyon yıl önce, Kretase döneminin sonunda yaşamış dinozora ait olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, bu numunelerin Terizinozor adlı, arka ayakları üzerinde durabilen ve genelde 3 parmaklı pençeleri olan dinozor grubunun yeni bir türüne ait olduğunu tespit etti.

Alışılmış 3 parmaklı Terizinozor grubundan farklı olarak 2 parmağı olduğu kaydedilen bu dinozor türüne, "Duonychus tsogtbaatari" adını veren araştırmacılar, bu türün yaklaşık 260 kilogram ağırlığında olduğunu düşünüyor.

Araştırmacılar, bu yeni türün uzun, kıvrık pençelerinin güçlü esnekliği sayesinde bitkileri iyi kavramasına yarıyor olabileceğini, bunun yanı sıra savunma amacıyla kullanılabileceğini ifade etti.

İki parmaklı teropodların daha çok Tyrannosaurus rex (T-rex) türü gibi Tiranozor grubunda görüldüğünü ifade eden araştırmacılar, yeni keşfedilen "Duonychus tsogtbaatari" türünün, bu gruplardan farklı evrildiğini kaydetti.

Araştırmanın bulguları "iScience" dergisinde yayımlandı.

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Kanada Moğolistan Çin Tiranozor Gobi Çölü Calgary Üniversitesinde iScience tyrannosaurus rex Kretase döneminin Duonychus Terizinozor

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