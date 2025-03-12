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Anasayfa Bilim-Teknoloji NASA, gökyüzünün 3 boyutlu haritasını çıkaracak SPHEREx teleskobunu fırlattı

NASA, gökyüzünün 3 boyutlu haritasını çıkaracak SPHEREx teleskobunu fırlattı

Yayınlanma Tarihi: Mart 12, 2025 15:34

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), milyonlarca galaksiyi alçak Dünya yörüngesinden inceleyerek tüm gökyüzünün 3 boyutlu haritasını çıkarması planlanan SPHEREx teleskobunu uzaya gönderdi.

NASA, gökyüzünün 3 boyutlu haritasını çıkaracak SPHEREx teleskobunu fırlattı

NASA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, "SPHEREx" adlı yeni uzay gözlem teleskobu ve "PUNCH" isimli uydular, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yerel saatle 20.10'da SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi aracılığıyla uzaya fırlatıldı.

Galaksilerin nasıl meydana geldiğini ve geliştiğini açıklamak için alçak Dünya yörüngesinde 2 yıl boyunca 450 milyon galaksinin incelenmesinin hedeflendiği SPHEREx misyonunda, her 6 ayda bir gökyüzünün 3 boyutlu haritasının çıkarılması planlanıyor.

SPHEREx, ayrıca Güneş sisteminin de içerisinde yer aldığı Samanyolu Galaksisi'nde donmuş su ve yaşam için gerekli molekülleri de arayacak.

Aynı fırlatılışta uzaya gönderilen dört PUNCH uydusuyla Güneş'in dış atmosferinin de incelenmesi planlanıyor.

Güneş sistemine yönelik 3 boyutlu gözlemler yapması beklenen PUNCH, güneş rüzgarlarının ve uzaydaki hava olaylarının nasıl meydana geldiğini inceleyecek.

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ABD SpaceX Güneş Güneş sisteminin California Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü Falcon 9 Samanyolu Galaksisi NASA

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