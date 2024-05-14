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BİLİM-TEKNOLOJİ

Deniz altı kablo arızası Doğu Afrika'da internet erişimini kesintiye uğrattı

Küresel internet gözlemevi NetBlocks, deniz altı kablolarının hasar görmesi nedeniyle birçok Doğu Afrika ülkesinde internet erişiminin kesintiye uğradığını bildirdi.

Deniz altı kablo arızası Doğu Afrika’da internet erişimini kesintiye uğrattı
Yayınlanma Tarihi: 14.5.2024 09:28:29 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 09:28

Afrika basınına yansıyan haberlere göre, deniz altı kablolarındaki hasar sebebiyle pazar günü birçok Doğu Afrika ülkesinde internete erişim sağlanamadı.

NetBlocks, sosyal medya platformu X'ten, Afrika Deniz Altı Kablo Operatörünün (SEACOM) hasar görmesi nedeniyle internet erişiminden en çok Tanzanya ile Hint Okyanusu'ndaki Fransa'ya bağlı Mayotte adasının etkilendiğini duyurdu.

Mozambik, Malavi ve Sierra Leone'nin internet arızasından orta düzeyde, Burundi, Somali, Ruanda, Uganda, Komorlar ve Madagaskar'ın ise kısmen etkilendiği belirtildi.

Tanzanya Bilgi ve Teknoloji Bakanı Nape Nnauye, arızaların Mozambik ve Güney Afrika arasındaki kablolardaki hasardan kaynaklandığını söyledi. Kenya'nın en büyük telekom operatörü Safaricom, internet kesintisini en aza indirgemek için önlemler alındığını açıkladı.

Birçok Batı ve Güney Afrika ülkesi, kabloların hasar görmesi nedeniyle mart ayı ortasında benzer kesintiler yaşamıştı.

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Etiketler Madagaskar Komorlar Uganda Ruanda Burundi Somali Sierra Leone Malavi Mayotte Fransa Hint Okyanusu Güney Afrika Mozambik Tanzanya Doğu Afrika

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