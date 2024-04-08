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BİLİM-TEKNOLOJİ

Bayraktar KALKAN DİHA'nın uçuş testleri başarıyla sürüyor

Bayraktar KALKAN DİHA, test kapsamında 14 bin 500 feet irtifaya çıktı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı.

Bayraktar KALKAN DİHA’nın uçuş testleri başarıyla sürüyor
Yayınlanma Tarihi: 8.4.2024 10:19:21 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 10:23

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), 30. uçuş testini başarıyla tamamladı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen uçuşta sistem tanımlama testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA, test kapsamında 14 bin 500 feet irtifaya çıktı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı.

- Termal görüntüleme kabiliyetine sahip Baykar BG-160 kamerasıyla uçtu

Otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen Bayraktar KALKAN DİHA, uçuş testini Baykar tarafından tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla icra etti.

Bayraktar KALKAN DİHA, termal görüntüleme kabiliyetine sahip Baykar BG-160 Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor.

Milli DİHA, gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla icra edebiliyor.

- Piste ihtiyaç duymadan üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda görev uçuşları gerçekleştirebiliyor

Gücünü 4 elektrikli motor ve 1 düşük tüketimli benzinli motordan alan Bayraktar KALKAN DİHA, elektrik motorlarıyla dikey kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçerek seyrini sadece benzin motoru ile gerçekleştiriyor.

Bu motorlar ile 14 bin 500 feet irtifaya çıkan Bayraktar KALKAN DİHA, 7 saatten fazla görev uçuşu icra edebiliyor. Dikey kalkış ve iniş yapabilen milli DİHA, herhangi bir piste ihtiyaç duymadan üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda rahatlıkla görev uçuşları gerçekleştirebiliyor.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003'teki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

Şirket, 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı.

Bayraktar TB2 SİHA için 33, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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