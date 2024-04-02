Arama

Menu
BİLİM-TEKNOLOJİ

Google, gizli bilgileri kullandığı için 5 milyar dolardan fazla tazminat ödeyecek

ABD merkezli çevrim içi veri toplama şirketi Google'ın, "anonim" modu üzerinden yapılan aramaların kaydını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi ve gizli arama verilerini silmeyi kabul ettiği bildirildi.

Google, gizli bilgileri kullandığı için 5 milyar dolardan fazla tazminat ödeyecek
Yayınlanma Tarihi: 2.4.2024 06:49:41 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 06:49

California Kuzey Bölge Mahkemesindeki belgelere göre Google, çevrim içi gezintilerde anonim seçeneğini kullandığı halde bilgileri izinsiz kullanılan 50 davacıyı temsil eden 3 avukatlık firması ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Google, izinsiz verilerin kaydını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi kabul etti.

Google, milyonlarca kullanıcının internette gezinme geçmişine ilişkin verileri silecek.

"Bu anlaşma, hakim teknoloji şirketlerin, kullanıcı verilerini nasıl toplayıp kullandıkları ve toplanan verileri nasıl silip düzelttikleri konusunda kullanıcılara yönelik beyanlarında dürüst olmalarını gerektiren tarihi bir adımdır." denilen belgede, "Bu anlaşma, dünyanın en büyük veri toplayıcısının gerçek hesap verebilirliğini ve şeffaflığını sağlar, internetteki gizlilik hakkımızı iyileştirmeye ve korumaya yönelik önemli bir adıma işaret eder." ifadeleri yer aldı.

Yaklaşık 4 yıl önce açılan davada Google, anonim tarama seçeneğini kullanan herkesin etkinliğini nasıl izlediği konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanıyordu.

ABD Adalet Bakanlığı, biri 2020'de diğeri 2023'te olmak üzere tekelleşme politikası uyguladığı iddiasıyla Google'a iki ayrı "antitröst" davası açmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler ABD abd adalet bakanlığı google California Kuzey Bölge Mahkemesi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN