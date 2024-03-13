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BİLİM-TEKNOLOJİ

TÜBİTAK'ın iş yeri hekimi ve teknik personel alımında başvuru süresi 25 Mart'a uzatıldı

TÜBİTAK'ın, iş yeri hekimi ile teknik ve destek personeli kadroları için açtığı alım ilanına başvurular 25 Mart'a kadar yapılabilecek.

TÜBİTAK’ın iş yeri hekimi ve teknik personel alımında başvuru süresi 25 Mart’a uzatıldı
Yayınlanma Tarihi: 13.3.2024 10:35:40 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 10:35

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4 Mart'ta ilana çıkılan alım için bugün dolacağı belirtilen başvuru süresi, iş yeri hekimi ile teknik ve destek personeli kadrolarında 25 Mart'a kadar uzatıldı.

Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer alıyor. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden gerçekleştiriliyor.

- 4 iş güvenliği uzmanı alınacak

Öte yandan TÜBİTAK, Ankara'da görev yapacak 4 iş güvenliği uzmanının alımı için de ilana çıktı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre başvurular 22 Mart'a kadar yapılabilecek. Müracaatlar Kurumun İş Başvuru Sistemi'nden gerçekleştirilebilecek.

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Etiketler TÜBİTAK TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi Resmi Gazete

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