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BİLİM-TEKNOLOJİ

Türkiye'nin ilk millî turbofan uçak motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı

Türkiye’nin ilk millî turbofan uçak motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı
Yayınlanma Tarihi: 11.3.2024 09:29:31 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:29
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde başlatılan ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında, Türkiye'nin ilk askerî turbofan motoru TF6000 başarıyla çalıştırıldı.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk askerî turbofan motoru TF6000, Millî Muharip Uçak KAAN'ın motoruna giden yolda teknoloji kazanımı, test ve kabiliyet gösterimi için kurgulanarak, gerçek bir askerî turbofan motor özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlandı.
- Türk havacılık tarihinde çok önemli bir dönüm noktası
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, proje gelişmesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından "Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor, yüreklere huzur veriyor. Vatan evlatlarımızın enerjisi ile güç verdiğimiz Türkiye'nin ilk Millî Turbofan Motoru TF6000 millî motor test sisteminde ilk kez çalıştırıldı. Test sürecinin sonunda KIZILELMA ve ANKA-3 gücünü TF6000'den alacak. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.
Açıklamada verilen bilgilere göre, TF6000 Projesi ile Türkiye ilk kez askerî bir turbofan uçak motorunu çalıştırmış ve uçak motorları teknolojisi de Türkiye'ye kazandırılmış oldu.
TF6000/TF10000 motor projeleri ile beraber Türkiye aynı zamanda ilgili aksesuar alt sistemleri, fan modülü, değişken sabit kanatlı kompresör, akış karıştırıcı egzoz, art yakıcı tasarım, geliştirme ve imalat aşamalarını da gerçekleştirerek; kritik teknoloji, yerli yan sanayii firmaları ve tecrübeli insan gücü kazanımını da sağlayacak.

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Etiketler savunma sanayii başkanlığı TUSAŞ Motor Sanayi AŞ ( Savunma Sanayii Millî Muharip Uçak KAAN ANKA 3 Haluk Görgün kız Türkiye

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