Teknopark İstanbul sürdürülebilir teknoloji çalışmalarını iş dünyasıyla paylaştı

Teknopark İstanbul girişimleri, sürdürülebilir teknolojilerle ilgili çalışmalarını iş dünyasına tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinlikler yoluyla girişimcileri, yatırımcılar ve iş dünyasının önde gelen firmalarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Avrupa'nın büyük girişimcilik merkezlerinden biri olan kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla geleneksel olarak düzenlenen "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliklerinde, projelerinin satışa dönüşmesi, satışlarının ölçeklenmesi ve yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlanıyor.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların, geleceğin stratejik konularının başında yer aldığını belirterek, "Ülkemizin stratejik konumu gereği özellikle bu alanlardaki yenilikleri takip etmek, geliştirmek ve hayata geçirmek durumundayız. Küresel ölçekte tanınan bir inovasyon merkezi haline gelen Teknopark İstanbul'da, vizyoner girişimcilerle birlikte gelişerek ülkemizin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunma arzusundayız." ifadelerini kullandı.

Özsoy, geleneksel hale gelen etkinliğin, gelişim stratejilerinin bir parçası olduğuna işaret ederek, "Burada olgunlaşarak hayata geçmeye hazır hale gelmiş projeleri iş dünyası ile buluşturarak yeni bir boyuta taşıyoruz. Teknoloji alanında Türkiye'nin En Büyük Milli Takımı olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

- 6 firma, çalışmaları hakkında bilgilendirdi

Verilen bilgiye göre, etkinlikte 6 girişim ve AR-GE firması, projelerini sergileyerek hedeflerini anlattı.

Yüzde 90 verimliliğe sahip Solide Oksit Elektrolizör sistemlerini geliştirmeyi hedefleyen Hydrolyx Enerji ile yapay zeka kullanarak gelişmiş MT20 ve MT40 droneleriyle gübreleme ve sulama programlarının her işlem için doğru zaman-miktarı sağlayarak optimize edilmesi üzerine çalışan Mostaş Teknoloji temsilcileri, çalışmalarını katılımcılara anlattı.

LED çözümlerle sürdürülebilir tarımcılığın ve bahçeciliğin güçlendirilmesinde yol kat eden SOLİS Teknoloji ile doğalgazlı, biyogazlı, mobil ve dizel jeneratör ürün ailelerinin yanı sıra kojenerasyon ve trijenerasyon çözümleri sunan Teksan yetkilileri, etkinlikte hedeflerini sıraladı.

Beton reçeteleri oluşturarak bu reçetelerle beton esaslı sürdürülebilir prekast yapı elemanları üreten UHPC ile biyo bazlı deriler gibi kapsamlı sürdürülebilir malzeme çözümleri sunan YUGEN girişimlerinin temsilcileri de çalışmaları hakkında bilgi verdi.