Enerjisa ve Kontrolmatik enerjide çözüm ortaklığı için mutabakat anlaşması imzaladı

Enerjisa Üretim ve Kontrolmatik Teknoloji, rüzgar ve enerji depolama konusunda çözüm ortaklığı için mutabakat anlaşması imzaladı.

Enerjisa'dan yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili düzenlenen imza törenine Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl, Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan ve ilgili şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı.

Buna göre, sözleşme kapsamında, Enerjisa Üretim'in, Kontrolmatik Teknoloji iştiraklerinden Progresiva Enerji Yatırımları'nın Tekirdağ'da kurulacak 250 megavatlık rüzgar enerji santrali (RES) ve 1000 megavatlık enerji depolama tesisi projelerinde çözüm ortağı olması planlandı.

Kontrolmatik Teknoloji'nin ise başta 500 megavat kapasiteli enerji depolama tesisi olmak üzere Enerjisa Üretim portföyünde yer alan ve gelecekte yer alması muhtemel tüm depolamalı rüzgar santrallerinin elektrifikasyon ve trafo merkezlerinin anahtar teslim kurulumları ile bu projelerin enerji depolama sistemleri tedarikinde yine Kontrolmatik iştiraklerinden Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ'nin çözüm ortağı olması planlanıyor.

Enerjisa Üretim'in dijital oluşumu Hollanda merkezli Senkron Energy Digital Services ise projenin dijital çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

İş birliği kapsamında Enerjisa Üretim'in rüzgar projelerindeki bilgi ve deneyimlerini Kontrolmatik Teknoloji iştiraklerinden Progresiva Enerji Yatırımları'nın 250 megavatlık RES'inin kurulumu ve işletilmesi süreçlerinde, Kontrolmatik Teknoloji'nin ise Depolamalı RES projelerindeki mühendislik, teknoloji ve kurulumu konularındaki bilgi ve tecrübelerini Enerjisa Üretim'in 500 megavat depolamalı RES projesinde değerlenmesi hedefleniyor.

İmzalanan sözleşme kapsamında Kontrolmatik Teknoloji'nin, mühendislik ve proje yönetimindeki uzun yıllara dayanan deneyimleri ile Enerjisa Üretim portföyünde yer alan tüm depolamalı RES'lerinin elektrifikasyon ve trafo merkezleri kurulumlarını anahtar teslim gerçekleştirecek.

Kontrolmatik Teknoloji iştiraklerinden biri olan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri AŞ de yine sözleşme çerçevesinde Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Lityum-İyon Pil Hücresi Giga Fabrikası'nda ürettiği yerli üretim enerji depolama sistemlerini Enerjisa Üretim'e tedarik edecek.

Pomega Giga Fabrikası, Türkiye'nin yerli üretim yapan ilk enerji depolama sistemleri tesisi olarak ön plana çıkıyor.

Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi Bayçöl, iş birliğine ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Gerçekleştireceğimiz yatırımlarla önümüzdeki iki yıl içinde Türkiye'de dikilen her üç rüzgar türbininden birisi Enerjisa Üretim imzasını taşıyacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarında üretimin stabilitesini sağlamak ve santrallerden sürekli enerji üretmek ise depolamalı sistemler sayesinde mümkün hale gelecek. Bu nedenle bu yatırımlar, ülkemiz açısından kritik önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji tarafında en büyük yatırımcılardan biri olarak Türkiye'nin enerji ekosistemine büyük güç sağlayacak depolamalı santral yatırımlarında da yine çok önemli bir öncülüğe imza atıyoruz. Kontrolmatik ile yaptığımız bu kıymetli iş birliğiyle alanlarında uzman iki büyük organizasyon olarak ülkemizin depolamalı RES kategorisindeki en yüksek kurulu güç projelerini birlikte gerçekleştireceğiz. Sektör tecrübesini dijital mahareti ile birleştiren Senkron Energy şirketimizin ise projede teknoloji ortağı olarak yer alması bizim için ayrıca önem arz ediyor."

Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan da geçen hafta dış finansman kullandıkları Progresiva Enerji Yatırımları'nın Tekirdağ RES ve Enerji Depolama Tesisi yatırımı için Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden biri olan Enerjisa Üretim'le çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Dünyanın önde gelen teknoloji, mühendislik ve enerji şirketleri arasında güçlü bir Türk markası olarak yer alma hedefiyle ilerlediklerini kaydeden Aslanhan, "Türkiye, özellikle yenilenebilir enerji alanında çok büyük bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahip. Türk şirketleri bu alanda dünya standartlarında hizmet sağlıyor. Biz de küresel bir marka olmanın gerekliliklerinden biri olarak kendi ülkemizde en iyilerle iş birliği yapmayı önemsiyoruz. Ülkemizin teknoloji, mühendislik ve enerji alanlarında yarattığı farkı uluslararası arenada daha da görünür kılmak için çalışmaya ve Enerjisa Üretim'le farklı alanlarda iş birliği fırsatları aramaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.