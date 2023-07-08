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BİLİM-TEKNOLOJİ

Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı

Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı
Yayınlanma Tarihi: 8.7.2023 11:31:21 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 11:31

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'e kayıt olanların sayısı bugün itibarıyla 70 milyonu buldu.

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Threads hesabından platforma kayıt olanların sayısına ilişkin son verileri paylaştı.

Zuckerberg, "Bu sabah itibarıyla Threads'e 70 milyon kayıt oldu. Beklentilerimizin çok ötesinde." ifadelerini kullandı.

Threads'in kullanıcı sayısındaki hızlı artışta, kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla platforma giriş yapabilmelerinin etkili olduğu belirtildi.

- Threads, çarşamba günü kullanıma açılmıştı

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i çarşamba günü kullanıma sunmuştu.

Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili açıklamasında Meta, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirmişti.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedilmişti.

- Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etmişti

Threads kullanıma açılmasının ardından yoğun ilgi görürken Twitter, Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulunmuştu.

Twitter'in avukatı Alex Spiro, Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu belirtmişti.

Meta'nın geçen yıl eski Twitter çalışanlarını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta'nın "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etmişti.

Twitter'ın sahibi Elon Musk da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rekabet güzel, hile değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone ise Twitter'in avukatının mektubuna yanıt olarak Threads'in mühendislik ekibindeki hiç kimsenin eski bir Twitter çalışanı olmadığını belirtmişti.

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Etiketler Mark Zuckerberg Alex Spiro Elon Musk Andy Stone Instagram Meta FACEBOOK WhatsApp Twitter Threads

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