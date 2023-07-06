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BİLİM-TEKNOLOJİ

Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta şirketi Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma açtı.

Twitter’a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı
Yayınlanma Tarihi: 6.7.2023 16:56:00 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 17:07

Meta'dan yaptığı açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi.

Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği ifade edildi.

Yeni uygulamada, karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği açıklandı.

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği kaydedildi.

Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Haydi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Zuckerberg, "Threads, ilk 4 saatte 5 milyon üyeyi geçti." ifadesinde bulundu.

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Etiketler Instagram FACEBOOK WhatsApp Meta Twitter Threads Zuckerberg Mark Zuckerberg App Store Google Play Store Android ios Threads ve twitter

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