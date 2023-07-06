Twitter’a rakip sosyal medya platformu Threads kullanıma açıldı

Meta'dan yaptığı açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu bildirildi.

Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği ifade edildi.

Yeni uygulamada, karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği açıklandı.

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği kaydedildi.

Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Haydi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Zuckerberg, "Threads, ilk 4 saatte 5 milyon üyeyi geçti." ifadesinde bulundu.