Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Bilim-Teknoloji
  • TÜBİTAK'ın 2022 yılı "Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri"nin finali Antalya'da başlıyor
BİLİM-TEKNOLOJİ

TÜBİTAK'ın 2022 yılı "Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri"nin finali Antalya'da başlıyor

Yayınlanma Tarihi: 17.8.2022 14:58:00 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 15:05
TÜBİTAK’ın 2022 yılı Gökyüzü Gözlem Etkinliklerinin finali Antalya’da başlıyor

TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu "Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri"nin finali, Türkiye'nin aktif haldeki en büyük gözlem evi olan ve en donanımlı teleskoplarının bulunduğu Antalya Saklıkent'te yarın başlayacak.

- Astronomi meraklıları yarından itibaren 21 Ağustos'a kadar Türkiye'nin aktif haldeki en büyük gözlem evi olan ve en donanımlı teleskoplarının bulunduğu TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte bir araya gelecek
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılacağı etkinlikler için Türkiye'nin dört bir yanından 3 bin 500 katılım başvurusu yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bilim ve Teknik dergisi tarafından ilk kez 1998'de Antalya-Saklıkent'te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Kepez Belediyesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecek TÜRKİYE, DÜNYADAKİ UZAY YARIŞINDAN GERİ KALMAMAK İÇİN YATIRIMLARINI SÜRDÜRECEK

Astronomi meraklıları, 2 bin 500 metre yükseklikte bulunan Saklıkent'teki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde Türkiye'nin gözle inceleme yapılabilen en büyük teleskobuyla uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak.Yarın başlayacak etkinliğin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile katkı sağlayan kurumların temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla yapılacak.

- Gençler büyük ilgi gösterdi

Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı Antalya Gözlem Etkinliği'ne astronomi meraklıları büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından başvuran 3 bin 500 kişi arasından 750 kişi kurayla belirlendi. Başvuranların çoğunluğunun 20-40 yaşında olması dikkati çekerken aileler ve kadınların gökyüzü gözlem etkinliklerine ilgisi Antalya'da da devam etti. Başvurusu alınanların en küçüğü 1 yaşında, en yaşlısı ise 72 yaşında olarak kayıtlara geçti. Antalya, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya ve İzmir başvuru sıralamasında öne çıkarken, toplam 76 ilden etkinliğe katılım için başvuru yapıldı.

Elektrik üreten kumaş ELEKTRİK ÜRETEN KUMAŞ

Etkinliğe katılacak astronomi tutkunları da çadırlarını kurarak teleskop ve çıplak gözle gökyüzünü gözlemleyecek.Kepez Belediyesinin "Çadırını al sen de gel" sloganıyla davette bulunduğu etkinlik, ikinci gününden sonra halka açık gerçekleştirilecek. Her yaş grubundan astronomi meraklılarının katılacağı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gökbilimle ilgili birçok faaliyet düzenlenecek. Gözlem etkinliği süresince açık alanda gece-gündüz saatlerinde çeşitli atölye çalışmaları, teleskopla gözlemler, deneyler dahil farklı etkinlikler yapılacak. Katılımcılar bu etkinliklere, yanlarında getirdikleri fotoğraf makinesi, teleskop, kamera, dizüstü bilgisayar gibi ekipmanlarla katılabilecek.

Gece ise katılımcılar çıplak gözle binlerce yıldızın görülebildiği bir ortamda uzman astronomlar ve profesyonel teleskoplar eşliğinde gökyüzünü gözlemleyecek, yıldızları, galaksileri, nebulaları tanıyacak.Etkinlik boyunca bilim insanları, öte gezegenler, uydu teknolojileri, ay misyonu ve roket çalışmaları, yere yakın geçiş yapan asteroitler, yıldız örtülmeleri gibi farklı başlıklarda katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar yapacak.

- Göktaşı yağmurları izlenecek

14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürmesi beklenen ve halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları ve Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Anadolu'nun farklı şehirlerine yayılan ve her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiren gözlem etkinlikleri Antalya'da 18-21 Ağustos'ta yapılacak finalle sona ermiş olacak. Bu yıl Diyarbakır, Van ve Erzurum'da söz konusu etkinlikler gerçekleştirilmişti.

TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması sonuçları açıklandı TEKNOFEST ULUSLARARASI SERBEST GÖREV İHA YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Antalya Tübitak Ulusal Gözlemevi Mustafa Varank Diyarbakır Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı İstanbul Milli Uzay Programı Ankara Konya İzmir Kepez Hasan Mandal Akdeniz Üniversitesi Antalya Valiliği Türkiye TÜBİTAK TÜBİTAK TÜBİTAK 1001 TÜBİTAK TÜBİTAK 2 TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrı TÜBİTAK 28 TÜBİTAK 2022 Bilim Olimpiyatları programı Gökyüzü Gözlem Kampı Gökyüzü haber

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN