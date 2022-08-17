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BİLİM-TEKNOLOJİ

Elektrik üreten kumaş

Yayınlanma Tarihi: 17.8.2022 14:36:00 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 14:45
Elektrik üreten kumaş

Bursa Teknik Üniversitesinden (BTÜ) bir grup bilim insanı, hareket enerjisinden "elektrik üreten kumaş" prototipi geliştirdi.

- Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu başkanlığındaki ekip tarafından 3 yıllık çalışma sonucu ortaya çıkarılan kumaşın akıllı saat, akıllı bileklik gibi giyilebilir ürünlerin şarj edilmesinde kullanılması amaçlanıyor
- Bu kumaş, benzerlerinden hibrit nanolifli malzemeden yapılması, hafif ve esnek oluşuyla ayrılıyor.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu başkanlığındaki 5 kişilik ekip, 3 yıllık çalışma sonucu projelerini önemli bir aşamaya getirdi. Uzmanların üzerinde çalıştığı kumaş, benzerlerinden hibrit nanolifli malzemeden yapılması, hafif ve esnek oluşuyla ayrılıyor. Ayrıca bu teknoloji, başka tekstil malzemesine ve kumaşlara entegre edilebiliyor.

Prototip ürün, laboratuvarda kola giyilerek test edildi. Kumaşın akıllı saat, akıllı bileklik gibi giyilebilir ürünlerin şarj edilmesinde kullanılması amaçlanıyor. Uzmanlar, patent almak için girişimde bulundukları projeyi geliştirerek sektöre kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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- "Ölçüm cihazlarıyla kullanılabilecek test aparatı da geliştirdik"

BTÜ Rektör Yardımcısı da olan Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, AA muhabirine, elektrik üretiminin tekstil malzemeleri kullanılarak yapılmasının güncel bir konu olduğunu söyledi. Doktora tezinde de "elektrik üreten kumaşlar" konusunda çalıştığını belirten Bedeloğlu, şöyle devam etti:

"Bu çalışma konusu, tekstillerin enerji üretiminde kullanılması üzerine yoğunlaşmamız sonucu ortaya çıktı. Burada eğme, bükme hareketleri, titreşim veya basma hareketleriyle tekstil malzemelerinin enerji üreten yapılar haline dönüştürülmesini sağladık. Giyilebilir elektronikler son yıllarda çok ön plana çıktı. Bu konuda çok çeşitli cihazlar da geliştirildi. Bazıları ticari olarak da kullanılabiliyor ancak bu giyilebilir elektronik malzemelerin insan vücuduna uyumlu hale gelmesi kullanıcının memnuniyetini artıracaktır."

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Prof. Dr. Bedeloğlu, giyilebilir elektronik ürünlerin nabız, kan basıncı ve kan şekerini ölçebildiğini, kullanıcısını fitness antrenörü gibi yönlendirebildiğini, vücut monitörlemesi yapabildiğini anlattı.Giyilebilir ürünlerin enerji ihtiyacını pillerden karşıladığını ancak bunların vücuda ağırlık getirdiğini kaydeden Bedeloğlu, şöyle konuştu:

"Vücut üzerinde kullanmak gerektiği zaman, işte bizim geliştirdiğimiz bu giyilebilir elektroniklere uygun enerji üreten tekstil malzemeleri giyilebilir elektroniklerle beraber kullanılarak kişiye konforlu, hafif bir şekilde cihazlarına enerji sağlamasını gerçekleştiriyor. Proje konumuz hala üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. Bizim bu konuda iki patent başvurumuz var, faydalı model başvurumuz var. Özellikle bu elektrik üretiminin gerçekleşmesi konusunda ölçüm cihazlarıyla kullanılabilecek bir test aparatı da geliştirdik."

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