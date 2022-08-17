Arama

Menu
BİLİM-TEKNOLOJİ

Togg, TM Forum'a üye olan ilk mobilite servis sağlayıcısı oldu

Yayınlanma Tarihi: 17.8.2022 15:06:00 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 15:17
Togg, TM Forum’a üye olan ilk mobilite servis sağlayıcısı oldu

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 180 ülkede telekomünikasyon sektörü için ortak normlar belirleyen ve 850’nin üzerindeki dijital ekosistem paydaşlarını birbirine bağlayan TM Forum’un mobilite servis sağlayıcısı ve elektrikli akıllı cihaz üreticisi ilk üyesi oldu

- Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş:
- " 'Togg Akıllı Yaşam' başlığı altında vereceğimiz hizmetlerle bağlantılı bir otomobilden çok daha fazlasını sunacağız. Togg'u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturuyoruz"

Togg açıklamasına göre, TM Forum'un dünyadaki ilk mobilite servis sağlayıcısı ve elektrikli otomobil üreticisi üyesi olan Togg, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarını destekleyen girişimde, mobilite deneyimindeki normların oluşturulmasında ve kullanıcı odaklı yaklaşımların geliştirilmesinde aktif rol alacak.

TÜBİTAK’ın 2022 yılı Gökyüzü Gözlem Etkinliklerinin finali Antalya’da başlıyor TÜBİTAK'IN 2022 YILI "GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİKLERİ"NİN FİNALİ ANTALYA'DA BAŞLIYOR

- "Kullanıcı ve veriyi merkeze alarak mobilite çözümleri üretiyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Avrupa'nın gerçek anlamda ender mobilite ekosistemi uygulama platformu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Telekomünikasyon sektörü için dijital dünyanın fırsatlarından yararlanma imkânı sunan normları belirleyen, dünyanın en büyük telekomünikasyon ve dijital hizmet sağlayıcılarından oluşan TM Forum'un ilk mobilite servis sağlayıcısı ve elektrikli akıllı cihaz üreticisi üyesi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bilindiği gibi 'Togg Akıllı Yaşam' başlığı altında vereceğimiz hizmetlerle bağlantılı bir otomobilden çok daha fazlasını sunacağız. Togg'u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturuyoruz.

Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecek TÜRKİYE, DÜNYADAKİ UZAY YARIŞINDAN GERİ KALMAMAK İÇİN YATIRIMLARINI SÜRDÜRECEK

Otomotiv endüstrisinin hızla mobilite ekosistemine dönüştüğü yeni dünyada kullanıcıyı ve veriyi merkezimize alarak mobilite çözümleri üretiyoruz. Akıllı enerji çözümleri, akıllı şehirlerde akıllı normların ve kullanıcı odaklı yaklaşımların geliştirilmesinde rol alarak sadece ülkemizde değil uluslararası platformlarda da mobilite ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacağız. Bu nedenle tamamen dijitalleşmiş iş modellerinin çerçevesinin oluşması, altyapılarının kurulması ve sürdürülebilir olması için iş birliği platformu TM Forum'a üye olmamızın önemli kilometre taşlarımızdan biri olduğunu söyleyebilirim."

-TM Forum ile dijital dönüşüm ivme kazanıyor

Açıklamaya göre, TM Forum, 180 ülkede telekomünikasyon servis sağlayıcıları ve dijital iş ortakları için, hızla gelişen dijital dünyada sunulan fırsatlardan yararlanmaları amacıyla iş operasyonlarını, BT sistemlerini ve ekosistemlerini hızla dönüştürmelerine katkıda bulunan açık, iş birliğine dayalı bir ortamda pratik destek sağlayan standartları belirleyen bir platform olarak öne çıkıyor.

Elektrik üreten kumaş ELEKTRİK ÜRETEN KUMAŞ

Bugün 850'den fazla küresel şirketle iş ortaklığına devam eden TM Forum bünyesinde yer alan üyeler, teknolojik atılımlar ortaya çıkarabilmek için deneyim ve yeteneklerini paylaşarak dijital dönüşümde ivme kazanıyor.Dünyanın en büyük network ve iletişim sağlayıcılarından oluşan ve tamamen dijitalleşmiş iş modellerinin çerçevesinin oluşması, altyapılarının kurulması ve sürdürülebilir olması için çalışan platform, tüm iş süreçlerinde danışmanlık hizmeti de veriyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Togg Akıllı Yaşam TOGG Gürcan Karakaş TM Forum Türkiye Avrupa TOGG TOGG TOGG TOGG Togg 2022 togg 2023 Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret togg amblem Togg Akıllı ve TOGG TOGG araba özellikleri neler togg avrupada ne zaman satışa çıkacak togg amblem togg ba togg batarya togg batarya TOGG BATARYA FABRİKASI togg ben de varım togg ben de varım katıl Togg boyahane TÜBİTAK Antalya

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN