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BİLİM-TEKNOLOJİ

'deki çocukların yüzde 49'unun hesabı var

Yayınlanma Tarihi: 20.10.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 14:10
Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal medya hesabı var

Yapılan araştırmaya göre ’deki çocukların yüzde 49’unun bir hesabı olduğu belirlendi.Çocukları kullandıkları en popüler sosyal ağ yüzde 83 ile Instagram oldu.

'deki çocukların kullanım raporu belli oldu. Böylelikle Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun bir sosyal medya hesabı olduğu ortaya çıkarken, kullanılan en popüler sosyal ağlar yüzde 83 ile Instagram, yüzde 73 ile Facebook, yüzde 56 ile ve yüzde 29 ile de Twitter oldu. Ebeveynler bu dijital dönüşüme ayak uydurmaya zorlanırken, ebeveynlerin yüzde 63'ünün sosyal medyada çocuklarıyla arkadaş olduğu saptandı.

Ebeveynlerin sosyal medya kullanımı ile alakalı endişeleri de bulunurken, yüzde 43'ü çocuklarının sosyal medya hesabındaki hangi bilgilerin herkese açık olduğunu bilmiyor. Bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 161 bin 706 haber yansıdığı tespit edildi. Çocukların sosyal medya kullanımı ile alakalı basında çıkan haber sayısı ise 10 bin 819 olarak kaydedildi.

İlk çocuk dergisi: Mümeyyiz İLK ÇOCUK DERGİSİ: MÜMEYYİZ

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