Yonhap ajansının haberine göre, ülke genelinde bu yıl düzenlenen üniversiteye giriş sınavında kopya çekilmesini önlemek amacıyla sınava giren öğrencilerin cep telefonlarına yüksek sesli alarm gönderildi.

Güney Kore Eğitim Bakanlığı, sınav öncesinde telefonlarını teslim etmeyenleri belirlemek amacıyla gönderilen alarm mesajı sayesinde 49 kişinin cep telefonuyla sınava girdiğinin belirlendiğini ve toplamda 98 kişinin kopya çekerken yakalandığını açıkladı.

Eğitim Bakan Yardımcısı Choi Eun-ok, basın toplantısında yaptığı açıklamada, yakalanan kişiler hakkında işlem başlatılacağını ve gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtirken, "Akıllı cihazlar kullanarak kopya çekerken yakalananlara daha ağır cezalar uygulanacak." ifadesini kullandı.

- Güney Kore'de kopya krizi

Güney Kore'de bu ay düzenlenen ulusal vergi muhasebeciliği yeterlilik sınavında en yüksek puanı alan aday, avukatının sosyal medya hesabından yayımlanan bir videoda sınavın her iki aşamasında da, minyatür kamera, akıllı telefon ve üretken yapay zeka kullanarak kopya çektiğini kabul etmişti.

Polis, söz konusu kamera ve telefona el koymuş ve soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.

Ülke yasalarına göre, kopya çektiği tespit edilen kişilerin sınavları geçersiz sayılıyor ve 5 yıl süreyle sınava girmeleri yasaklanabiliyor. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sonucuna bağlı olarak, söz konusu olayın cezai kovuşturmaya da varabileceğini belirtiyor.

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