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MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntılar netleşti

Yayınlanma Tarihi: 03.07.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 15:28
MEB’in 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntılar netleşti

Bakanlığın 1 Eylül'de yapılacağını açıkladığı atamalara ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Bakanlığın 1 Eylül'de yapılacağını açıkladığı atamalara ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanları ve kontenjanlar netleşti.

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MEB, 1 Eylül'de yapılacağını duyurduğu sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntıları Bakanlığın internet sitesinde paylaştı.

Buna göre 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

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En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alınacak.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.

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Etiketler Milli Eğitim Bakanlığının Özel Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Beden Eğitimi okul öncesi İlköğretim Matematik MEB atama kontenjan kpss türkçe orta lise ilköğretim öğretmen kadro

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