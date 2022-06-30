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AKADEMİK HABERLER

TÜBA İstanbul'da 26-30 Eylül'de yaz okulu düzenleyecek

Yayınlanma Tarihi: 30.06.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 16:31
TÜBA İstanbul’da 26-30 Eylül’de yaz okulu düzenleyecek

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle hazırlanan "Temel Bilimler ve Akademik Hayatın Gereksinimleri" başlıklı yaz okulu, 26-30 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.

Başkan Prof. Dr. Muzaffer Şeker:
"Beş gün devam edecek program, sosyal aktiviteleri de içerecek. Otuz katılımcının tam bursla katılacağı yaz okulunda TÜBA üyeleri ve alanında uzman bilim insanları tarafından verilecek derslerin tamamı İngilizce olacak"

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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle hazırlanan "Temel Bilimler ve Akademik Hayatın Gereksinimleri" başlıklı yaz okulu, 26-30 Eylül'de İstanbul'da yapılacak.

Akademinin açıklamasına göre, Türk dünyasına yönelik hazırlanan programa başvurular alınmaya başlandı.

"Temel Bilimler ve Akademik Hayatın Gereksinimleri" temalı programa, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna Hersek, Cezayir, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Tataristan, Türkiye, Türkmenistan ve Ürdün'den 35 yaşın altındaki yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası çalışmalarını yürüten akademisyenler başvurabilecek.

Başvuruları 20 Temmuz'da sona erecek yaz okulu, 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye'deki "Rabi Medrese"de 26-30 Eylül'de düzenlenecek.

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30 katılımcıya tam burs

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Birleşmiş Milletlerin (BM) 17 sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için daha fazla temel bilime ihtiyaç olduğundan hareketle 2022'nin Sürdürülebilir Kalkınma İçin Uluslararası Temel Bilimler Yılı (IYBSSD2022) olarak ilan edildiğini aktardı.

Prof. Dr. Şeker, bu kapsamda yaz okulunun temasını temel bilimler olarak belirlediklerine dikkati çekerek, "Yaz okulu boyunca temel bilimler üzerine farklı bilim disiplinleri özelinde verilecek tematik dersler, bilim ve akademi dünyasının önemli başlıklarından olan yaratıcı yayınlar, araştırma teknikleri, bilimde şüphe, eleştirel yaklaşımlar, akademide dürüstlük ve akademik etik konularıyla desteklenecek." ifadelerini kullandı.

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Yaz okulunun bu yılki temasıyla temel bilimlerin Türk devletleri ve halkları arasındaki önemine dikkat çekmek istediklerini vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Ders programı kapsamında modern mühendislik ve tıp eğitiminin yanı sıra araştırma konusunda temel bilimlerin rolü üzerinde de durulacak. Aynı zamanda temel bilim eğitiminde karşılaşılan zorluklar, dünyada, gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye'de temel bilimler eğitimi gibi pek çok başlık program dahilinde değinilecek konular arasında yer alıyor. Beş gün devam edecek program, sosyal aktiviteleri de içerecek. Otuz katılımcının tam bursla katılacağı yaz okulunda TÜBA üyeleri ve alanında uzman bilim insanları tarafından verilecek derslerin tamamı İngilizce olacak."

Öğrenciler hangi şehirlerde okumayı tercih ediyor? ÖĞRENCİLER HANGİ ŞEHİRLERDE OKUMAYI TERCİH EDİYOR?

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